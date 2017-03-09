РФ в Гаазі: Збитий лайнер МН17 Бук передавали для захисту від ЗСУ

Невідомі, які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук, яка збила пасажирський лайнер рейсу МН17, мали намір використовувати його для зміцнення ППО ДНР/ЛНР. Про це в Суді ООН заявив запрошений російською стороною британський юрист Семюель Уордсворт, і в другий день аргументів РФ в Гаазі не визнав, що бойова машина була поставлена ​​з Росії."Якщо в Донбас передавався зенітно-ракетний комплекс, який використовували для збиття літака рейсу МН17, то тут я хочу зробити також кілька приміток. Українська сторона вчора сказала, що в тому випадку, якщо російській стороні відомо про конкретних людей в РФ, які, до наприклад, допомагали переміщати установку Бук в Україну і тому в Росію після трагедії Боїнгу, і безпосередньо в цьому брали участь, то російська сторона зобов'язана провести розслідування і покарати цих людей у ​​відповідності з різними положеннями конвенції. Однак озвучене в понеділок звернення української сторони звучало так, що літак був збитий саме російською стороною, і це зміна формулювання викликала нашу реакцію у вівторок", - пояснив він.За словами Вордсворта, згідно зі ст. 2 відповідної конвенції Україна "повинна чіткіше сформулювати", в чому вона звинувачує Росію."Хто б не передавав цей комплекс збройним формуванням ДН /ЛНР, він мав на меті лише посилення оборони ДНР/ЛНР від можливих атак Повітряних сил України", - заявив спікер від РФ, додавши, що в обвинуваченні української сторони нібито відсутні дані про те, які були "наміри" щодо використання Бука.

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Крім того, Вордсворт зазначив, що Україна за два дні своїх виступів в суді нібито "не привела ніяких фундаментальних доказів" того, що конкретно Росія передає зброю бойовикам на сході країни.

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