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Антикорупційна прокуратура вимагатиме арешту Насірова

03.03.2017 10:21
В антикорупційній прокуратурі заявили, що дії Романа Насірова на посаді глави ДФС завдали державі збитків в розмірі близько 2 млрд гривень
Антикорупційна прокуратура вимагатиме арешту Насірова
Роман Насіров
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та відсторонення його від посади. Про це повідомляється на сторінці в  Facebook ССАП.

"З огляду на можливості підозрюваного протидіяти слідству і любов до втеч за кордон учасників газової справи, ми будемо клопотати в суді про обрання Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вимагати його звільнення з посади. Зараз детективами НАБУ за дорученням процесуального керівника готуються відповідні клопотання в суд", - розповів директор САП Назар Холодницький.

Слідство вважає, що Насіров в 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Надра Геоцентр.

У прокуратурі зазначили, що протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, хоча вони не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи.

Ці рішення Насірова спричинили державі підтверджений висновком експерта збиток близько 2 млрд гривень.

Читайте також: Виклик Порошенка. Чому НАБУ взялося за Насірова і чим це загрожує

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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