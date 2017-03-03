Антикорупційна прокуратура вимагатиме арешту Насірова

В антикорупційній прокуратурі заявили, що дії Романа Насірова на посаді глави ДФС завдали державі збитків в розмірі близько 2 млрд гривень

Роман Насіров





"З огляду на можливості підозрюваного протидіяти слідству і любов до втеч за кордон учасників газової справи, ми будемо клопотати в суді про обрання Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вимагати його звільнення з посади. Зараз детективами НАБУ за дорученням процесуального керівника готуються відповідні клопотання в суд", - розповів директор САП



Слідство вважає, що Насіров в 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа



У прокуратурі зазначили, що протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, хоча вони не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи.



Ці рішення Насірова спричинили державі підтверджений висновком експерта збиток близько 2 млрд гривень.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та відсторонення його від посади. Про це повідомляється на сторінці в Facebook ССАП."З огляду на можливості підозрюваного протидіяти слідству і любов до втеч за кордон учасників газової справи, ми будемо клопотати в суді про обрання Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вимагати його звільнення з посади. Зараз детективами НАБУ за дорученням процесуального керівника готуються відповідні клопотання в суд", - розповів директор САП Назар Холодницький Слідство вважає, що Насіров в 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка , надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ Фірма Хас, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Надра Геоцентр.У прокуратурі зазначили, що протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, хоча вони не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи.Ці рішення Насірова спричинили державі підтверджений висновком експерта збиток близько 2 млрд гривень. Читайте також: Виклик Порошенка. Чому НАБУ взялося за Насірова і чим це загрожує Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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