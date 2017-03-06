Суд відмовився призначати Насірову судмедекспертизу

Суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів чиновника про проведення такої експертизи, оскільки не побачив для цього достатньо доказів

Роман Насіров (фото - скріншот відео)





"У задоволенні клопотання адвоката Лисака про проведення судово-медичної експертизи для визначення стану здоров'я Романа Насірова відмовити", - йдеться в постанові. Відмову суд мотивував відсутністю достатньої кількості доказів.



Сторона захисту просила провести судмедекспертизу, щоб визначити, чи дозволяє Насірову його стан здоров'я брати участь у судових засіданнях, в тому числі для обрання запобіжного заходу.



5 березня 2017 року на засіданні по обранню Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Бобровнику нібито через його упередженість.



Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня.



Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.



Пізніше адвокат Насирова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.



Сьогодні, 6 березня, суд



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Солом'янський райсуд Києва відмовився призначати судово-медичну експертизу усуненому від обов'язків глави ДФС Роману Насірову . Таке рішення в понеділок, 6 березня, виніс слідчий суддя Олександр Бобровник, повідомляє кореспондент LIGA.net."У задоволенні клопотання адвоката Лисака про проведення судово-медичної експертизи для визначення стану здоров'я Романа Насірова відмовити", - йдеться в постанові. Відмову суд мотивував відсутністю достатньої кількості доказів.Сторона захисту просила провести судмедекспертизу, щоб визначити, чи дозволяє Насірову його стан здоров'я брати участь у судових засіданнях, в тому числі для обрання запобіжного заходу.5 березня 2017 року на засіданні по обранню Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Бобровнику нібито через його упередженість.Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня.Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.Пізніше адвокат Насирова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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