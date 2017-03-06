Суд відмовився призначати Насірову судмедекспертизу
06.03.2017 15:31
Суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів чиновника про проведення такої експертизи, оскільки не побачив для цього достатньо доказів
Роман Насіров (фото - скріншот відео)
Солом'янський райсуд Києва відмовився призначати судово-медичну експертизу усуненому від обов'язків глави ДФС Роману Насірову. Таке рішення в понеділок, 6 березня, виніс слідчий суддя Олександр Бобровник, повідомляє кореспондент LIGA.net.
"У задоволенні клопотання адвоката Лисака про проведення судово-медичної експертизи для визначення стану здоров'я Романа Насірова відмовити", - йдеться в постанові. Відмову суд мотивував відсутністю достатньої кількості доказів.
Сторона захисту просила провести судмедекспертизу, щоб визначити, чи дозволяє Насірову його стан здоров'я брати участь у судових засіданнях, в тому числі для обрання запобіжного заходу.
5 березня 2017 року на засіданні по обранню Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Бобровнику нібито через його упередженість.
Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня.
Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насирова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника.
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"У задоволенні клопотання адвоката Лисака про проведення судово-медичної експертизи для визначення стану здоров'я Романа Насірова відмовити", - йдеться в постанові. Відмову суд мотивував відсутністю достатньої кількості доказів.
Сторона захисту просила провести судмедекспертизу, щоб визначити, чи дозволяє Насірову його стан здоров'я брати участь у судових засіданнях, в тому числі для обрання запобіжного заходу.
5 березня 2017 року на засіданні по обранню Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Бобровнику нібито через його упередженість.
Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня.
Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насирова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника.
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