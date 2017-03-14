Україна запропонує розділити списки заручників на категорії - СБУ

Радник глави СБУ Юрій Тандіт повідомив подробиці щодо списків заручників

Завтра, 15 березня, на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську Україна запропонує розділити списки заручників на чотири категорії. Про це LIGA.net повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт."Є план ефективної реалізації процесу звільнення українських заручників", - сказав Тандіт.Згідно з цим планом, за його словами, визначені чотири категорії заручників: перша - це особи, які встановлені і дали згоду на спілкування з представниками міжнародних організацій (, друга - особи, які встановлені, але не дали згоду.Радник глави СБУ додав, що в третю категорію потрапляють ті, хто не встановлені, в четверту - особи, які відмовилися від спілкування.Відповідаючи на питання LIGA.net про те, чи є в списку вчений-релігієзнавець з окупованого Донецька Ігор Козловський, Тандіт сказав: "Ми його заявляємо в нашому списку".Він додав, що станом на сьогодні заручниками у ОРДЛО вважають 115 українців.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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