У СБУ назвали фейком "справу про держзраду НАБУ і САП"
23.10.2017 14:08
ЗМІ повідомили, що Служба нібито має намір розслідувати дії антикорупційних органів як "держзраду" через спецоперацію у справі Трейд Коммодіті
Фото: iStock/Global Images Ukraine
У Службі безпеки спростували інформацію з деяких ЗМІ про те, що СБУ нібито відкрила оперативно-розшукову справу для подальшого розслідування держзради з боку прокурорів САП і детективів НАБУ після затримання ними підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Про це в коментарі LIGA.net повідомила спікер спецслужби Олена Гітлянська.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.
Раніше сьогодні, 23 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ нібито має намір розслідувати дії співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро за фактом державної зради через проведену цими відомствами спецоперацію у справі Міноборони і Трейд Коммодіті.
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Ініціатором таких "дій" нібито виступив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого ЗМІ називають екс-бізнес-партнером президента Петра Порошенка.
11 жовтня 2017 року Павловський був затриманий НАБУ і САП за підозрою в причетності до корупції на закупівлі палива. На наступний день суд відпустив його під домашній арешт. Сам Павловський справу проти себе назвав атакою на Міноборони.
Читайте також: Тема дня. Хто краде в Міноборони під час війни
"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.
Раніше сьогодні, 23 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ нібито має намір розслідувати дії співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро за фактом державної зради через проведену цими відомствами спецоперацію у справі Міноборони і Трейд Коммодіті.
Читайте також: Присадка для оборони. Як влаштований бізнес групи Трейд Коммодіті
Ініціатором таких "дій" нібито виступив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого ЗМІ називають екс-бізнес-партнером президента Петра Порошенка.
11 жовтня 2017 року Павловський був затриманий НАБУ і САП за підозрою в причетності до корупції на закупівлі палива. На наступний день суд відпустив його під домашній арешт. Сам Павловський справу проти себе назвав атакою на Міноборони.
Читайте також: Тема дня. Хто краде в Міноборони під час війни
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