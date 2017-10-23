У СБУ назвали фейком "справу про держзраду НАБУ і САП"

ЗМІ повідомили, що Служба нібито має намір розслідувати дії антикорупційних органів як "держзраду" через спецоперацію у справі Трейд Коммодіті

У Службі безпеки спростували інформацію з деяких ЗМІ про те, що СБУ нібито відкрила оперативно-розшукову справу для подальшого розслідування держзради з боку прокурорів САП і детективів НАБУ після затримання ними підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Про це в коментарі





LIGA.net повідомила спікер спецслужби Олена Гітлянська. "Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.



Раніше сьогодні, 23 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ нібито має намір розслідувати дії співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро за фактом державної зради через проведену цими відомствами спецоперацію у справі Міноборони і Трейд Коммодіті.



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Ініціатором таких "дій" нібито виступив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого ЗМІ називають екс-бізнес-партнером президента

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