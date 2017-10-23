USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

У СБУ назвали фейком "справу про держзраду НАБУ і САП"

23.10.2017 14:08
ЗМІ повідомили, що Служба нібито має намір розслідувати дії антикорупційних органів як "держзраду" через спецоперацію у справі Трейд Коммодіті
У СБУ назвали фейком "справу про держзраду НАБУ і САП"
Фото: iStock/Global Images Ukraine
У Службі безпеки спростували інформацію з деяких ЗМІ про те, що СБУ нібито відкрила оперативно-розшукову справу для подальшого розслідування держзради з боку прокурорів САП і детективів НАБУ після затримання ними підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Про це в коментарі LIGA.net  повідомила спікер спецслужби Олена Гітлянська.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.

Раніше сьогодні, 23 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ нібито має намір розслідувати дії співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро за фактом державної зради через проведену цими відомствами спецоперацію у справі Міноборони і Трейд Коммодіті.

Читайте також: Присадка для оборони. Як влаштований бізнес групи Трейд Коммодіті

Ініціатором таких "дій" нібито виступив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого ЗМІ називають екс-бізнес-партнером президента Петра Порошенка.

11 жовтня 2017 року Павловський був затриманий НАБУ і САП за підозрою в причетності до корупції на закупівлі палива. На наступний день суд відпустив його під домашній арешт. Сам Павловський справу проти себе назвав атакою на Міноборони.

Читайте також: Тема дня. Хто краде в Міноборони під час війни

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
Все тип-топ, или жизнь на борту
 