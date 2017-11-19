Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

19 НОЯБРЯ

12:18. Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Водяного.

07:30. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим тишины в Донбассе. В результате обстрелов со стороны боевиков четверо украинских военнослужащих были ранены.

07:26. Недавние масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2017 свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

07:08. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению США.

18 НОЯБРЯ

23:23. В течение дня террористы в Донбассе 10 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе с использованием минометов на луганском и донецком направлении. В половине случаев украинские военные открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

06:50. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Террористы активизируют обстрелы в темное время суток. Наблюдается обострение на Луганском направлении. За сутки боевики 25 раз нарушали перемирие. ВСУ 15 раз открывали огонь в ответ. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен, еще один получил боевую травму, сообщает штаб АТО.

04:39. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что 15 и 16 ноября зафиксировали взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

17 НОЯБРЯ

18:37. С начала суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды силы АТО отвечали на провокации. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

16:33. Сегодня ГПУ объявила о подозрении фигурантам дела о хищении средств на строительстве оборонительных сооружений на второй линии фронта в Донбассе.

15:02. Боец Нацгвардии получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи Новотроицкого Донецкой области, что рядом с линией соприкосновения зоны антитеррористической операции.



14:59. Во временно оккупированном Луганске мать фаната ФК Заря Влада Овчаренко смогла с ним встретиться в СИЗО.

14:40. Вблизи Новотроицкого Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец Нацгвардии. Военнослужащий госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

14:10. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что страна-агрессор РФ предлагает создать в Донбассе новую границу с Украиной.

13:50. Вопрос освобождения украинских заложников решает исключительно президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

13:38. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил окончательный вариант президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса для рассмотрения его парламентом во втором чтении.

10:15. Боевики намерены до конца 2017 года внедрить полный учет и регистрацию всего автотранспорта в ОРДО с выдачей собственных "номерных знаков". Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

09:04. Боевики террористической организации ДНР проверяют автомобили специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в 16 километрах от временно оккупированного Донецка.

06:30. За прошедшие сутки террористы 22 раза нарушали перемирие. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал, сообщает штаб АТО.

16 НОЯБРЯ

23:55. Показательная активность российской стороны СЦКК в создании фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ позиций контролируемых Россией боевиков связана с будущей работой на территории ОРДО и ОРЛО СММ ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя Александром Хугом.

22:35. Террористы на разных участках фронта продолжают обстреливать позиции сил АТО из пехотного вооружения и минометов. За сутки боевики девять раз нарушали перемирие. Более чем в половине случаев силы ВСУ открывали ответный огонь. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает штаб АТО.

21:47. Прогресса в выполнении минских договоренностей нет, поэтому санкции Евросоюза против Российской Федерации сняты не будут, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

18:48. СМИ подконтрольные пророссийским террористам сообщают, что главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий после разговора с Владимиром Путиным поручил подготовить обмен пленными с Украиной.

Обсуждаемый обмен пленными между Украиной и террористами ЛНР/ДНР не имеет отношения к обмену заложниками между РФ и Украиной. Об этом заявил пресс - секретарь президента России Дмитрий Песков

15:49. По данным Минобороны, всего за минувшие сутки боевики нарушили перемирие в Донбассе 16 раз.

15:42. Пострадавшая Любовь Стехина, которую 13 ноября ранили украинские военные в Попасной, пришла в себя после операции и рассказала подробности инцидента.

14:46. В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя, торговавшего оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения АТО.

13:36. Министр обороны Степан Полторак заявил, что позицию Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе поддерживают во всем мире.

12:08. Мир должен "проснуться" перед угрозой со стороны России, которая врет в промышленных масштабах. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

10:12. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании террористических организаций ЛНР/ДНР.

09:33. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко посоветовала российским пропагандистам обращаться к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину по вопросу освобождения заложников.

08:20. В Службе безопасности Украины позитивно оценили разговор по телефону об освобождении украинских заложников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с кремлевскими марионетками, главарями террористов в Донбассе.

07:56. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов, вызванных военными учениями боевиков, во временно оккупированных поселках и городах Луганской области 14 ноября.

06:40. В прошлые сутки никто из украинских военных не пострадал. Но ситуация в зоне АТО остается напряженной - боевики продолжают обстрелы, время от времени применяя минометы.

01:27. Вопрос численности миротворческой миссии ООН в Донбассе еще обсуждается. Об этом сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца. Обсуждались разные цифры, обсуждался мандат, но это требует еще согласования.

00:50. Помощник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл обсуждал с президентом Петром Порошенко вопрос предоставления Украине летального оружия и вопрос миротворцев в Донбассе.

15 НОЯБРЯ

22:40. Сегодня в Минске на заседании трехсторонней контактной группы обсудили вопрос прекращения огня в Донбассе.

21:12. Вопрос освобождения заложников по вине представителей ОРДЛО остается заблокированным, как и открытие КПВВ "Золотое". О результатах очередного заседания гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске написала в своем Facebook представитель Украины Ирина Геращенко.

18:24. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны не согласовал десятую статью законопроекта о реинтеграции Донбасса, согласно которой для освобождения ОРДЛО от боевиков можно временно ограничивать права местных жителей.

18:06. Боевики с начала суток 15 ноября восемь раз открывали огонь в направлении сил АТО. При обстрелах террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Бойцы ВСУ в отдельных случаях открывали ответный огонь из гранатометов и пулеметов. В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не пострадал.

17:52. Помощник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл заявил о готовности Вашингтона ужесточить санкции против России. Об этом он заявил во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве.

17:48. В зоне АТО под Мариуполем на мине подорвался служебный автомобиль экипажа группы реагирования патрульной полиции Кальмиусского отделения, в результате чего один полицейский погиб, еще двое ранены.

16:29. В проект закона о реинтеграции Донбасса включили Крым и дату начала оккупации полуострова Россией.

15:01. Президент cтраны-агрессора России Владимир Путин поддержал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной и террористическими организациями ДНР/ЛНР.

13:49. Российский вариант проекта резолюции ООН о миротворческой миссии на востоке Украины предполагает согласование этой операции с кремлевскими марионетками в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

13:27. Всего за минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

13:11. Украина исключает возможность участия Российской Федерации в будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

13:08. Официальный Минск допустил участие белорусских военных в миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса.

12:11. В Попасной, прифронтовом городе в Луганской области, в 64-летнюю местную жительницу выстрелили из автомата. С огнестрельными ранениями женщина была доставлена в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова, сообщил в Facebook главный врач этого медучреждения Сергей Рыженко.

11:29. Чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик полагает, что вместо военнослужащих, которые ценой санитарных и безвозвратных потерь удерживают линию обороны в Донбассе, там "должны быть те, кто их туда послал".

11:07. Цель президента страны-агрессора РФ Владимира Путина - это восстановление империи, однако без Украины это невозможно. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич

10:30. Швеция приняла решение о участии в канадской операции UNIFIER в Украине, в рамках которой военные Канады занимаются обучением и другой поддержкой ВСУ, что знаменует более плотные контакты на уровне генштабов стран и интенсификацию сотрудничества оборонных ведомств.

10:25. Согласно отчету о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index), Украина входит в первую двадцатку стран мира, которые больше всего страдают от этого явления.

10:06. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский показал последствия обстрела боевиками из Града Бахмутки (небольшое село под Горловкой, - ред.)

09:50. Руководитель ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин стал главой фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного бизнеса "повара Владимира Путина" Евгения Пригожина.

08:30. Новым и положительным для Украины в проекте оборонного бюджета США, согласно которому Украина может получить $350 млн, является то, что законопроект расширяет возможности по оказанию помощи Украине и предусматривает возможность финансирования реабилитации украинских военных в США

07:59. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

В результате двое украинских военных получили ранения.

03:25. В Румынии суд постановил депортировать гражданина Сербии, который воевал в Донбассе на стороне российских гибридных войск.

01:34. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли Бахмутку из РСЗО Град. Снаряд попал в дом, в котором была супружеская пара; люди не пострадали, но полдома разрушено.

14 НОЯБРЯ

23:58. В понедельник, 13 ноября, под обстрел со стороны боевиков попали жилые дома в Марьинке. В результате повреждены крыльцо, окна и стены жилого дома, а также крыша хозздания.

17:14. Российская станция помех Р-330Ж "Житель" и другая российская военная техника зафиксированы на окраине оккупированного поселка Земляное в Луганской области всего в 7 км от линии разграничения.

15:35. В Новоайдарском районе Луганской области СБУ задержала наемника из РФ, который ехал "на работу" к боевикам.

13:41. В Минобороны уточнили, двое украинских военных получили ранения вблизи Марьинки и Новотроицкого.

13:38. Около 03.15 во время обстрела позиций подразделений ВСУ в районе поселка Зайцево, под огонь крупнокалиберных пулеметов боевиков попали дома мирных жителей.

13:36. В штабе АТО заявили, что создание "фейковых обстрелов" со стороны боевиков ставят под угрозу плановую работу Донецкой фильтровальной станции.

11:44. Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт против жительницы Донецкой области, которую подозревают в работе на террористов ДНР.

11:39. США настаивают, чтобы при реализации минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса. Об этом пишет пресс-служба Госдепа США по итогам встречи спецпредставителя ведомства по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде.

09:22. Вчера пророссийские наемники обстреляли из минометов жилые дома Марьинки.

06:20. Боевики резко увеличили количество обстрелов на Луганском направлении. За сутки боевики 33 раза нарушали перемирие. В результате боев двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает штаб АТО.

13 НОЯБРЯ

22:30. Террористы в зоне АТО уменьшили количество обстрелов. ВСУ отвечали огнем только в случае опасности. По состоянию на 18:00 боевики 14 раз нарушали перемирие. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

14:59. По данным Минобороны, за прошлые сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 33 обстрела позиций ВСУ, 30 из них были прицельными.

13:47. Законопроект о реинтеграции Донбасса 16 ноября будет вынесен на голосование Верховной Рады. Об этом сегодня заявил глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

13:02. Проект закона о регинтеграции Донбасса профильный комитет Верховной Рады планирует подготовить ко второму чтению на четверг. Об этом сообщил глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

12:13. В Попасной Луганской области задержали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые избили мужчину.

11:43. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина подложит под россиян "информационную бомбу" в международных судах.

09:51. Сегодня, 13 ноября, в столице Сербии состоится очередной раунд переговоров в формате США-РФ о ситуации со спровоцированным Москвой вооруженным конфликтом на востоке Украины.

07:01. За прошлые сутки количество обстрелов возросло почти вдвое и составило 33 эпизода. Никто из военных не пострадал.

12 НОЯБРЯ

22:00. Ситуация в Донбассе продолжает обострятся. По состоянию на 18:00 террористы не прекращают обстрелы позиций ВСУ. С начала суток боевики 23 раза нарушали перемирие. Украинские военные отвечали огнем на около 50% обстрелов. В результате боев ни один военнослужащий не пострадал.

16:35. Сербия открыла 45 уголовных дел на наемников, воюющих в оккупированном Россией Донбассе и Сирии.

14:15. Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

13:38. По данным Минобороны, боец АТО за минувшие сутки был ранен в районе Зайцевого.

13:30. В Марьинском районе подорвался на растяжке 58-летний житель временно оккупированного Донецка.

12:04. Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что началом восстановления отношений между Украиной и Российской Федерацией станет поражение последней в войне, а оно - близко.

11:27. Через год Вооруженные Силы Украины обновятся новыми радиолокационными станциями отечественного производства.

07:47. Во временно оккупированной Макеевке пророссийский наемник во время ссоры подорвал ручную гранату, в результате чего ранения получили двое человек.

07:30. По данным пресс-центра штаба АТО, всего за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.

11 НОЯБРЯ

21:00. Террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов. Один украинский военный ранен.

09:31. С начала АТО статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих ВСУ.

06:40. Обстановка в зоне АТО обостряется. Ночью боевики активно обстреливали позиции украинской армии, применяя минометы различных калибров. Всего за сутки террористы 33 раза нарушали перемирие. ВСУ 24 раза открывали ответный огонь из пехотного вооружения. В результате боевых действий получили ранения двое украинских военных, сообщает штаб АТО.

01:34. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что совместная резолюция Украины и ее западных партнеров по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе почти готова.

00:59. Подконтрольные России боевики обстреляли из танка позиции украинских военных возле населенного пункта Пески, который находится возле линии разграничения.

10 НОЯБРЯ

21:50. По состоянию на 18:00 боевики в Донбассе 16 раз нарушили перемирие. Почти на каждый обстрел украинские бойцы отвечали огнем из пехотного вооружения, сообщает штаб АТО. Там отметили, что террористы осуществили более 10 выстрелов из танка по окрестностям Песков.

19:55. 13 ноября в Украину прибудет многонациональная инспекционная группа США, которая посетит воинские части в зоне АТО. В район инспекции входит также оккупированный Крым.

Директор военных программ Центра Разумкова считает , что миротворцы ООН могли бы выполнять военные функции, а ОБСЕ занялась бы подготовкой выборов в ОРДЛО.

14:44. По данным Минобороны, боевики за минувшие сутки боевики использовали 122-мм ствольную артиллерию.

Незадолго до августовского вторжения 2014 года в Украину батальонно-тактических группы армии России военные государства-агрессора обстреливали позиции ВСУ в Луганском аэропорту ракетами Точка-У с российской территории, а ВВС РФ расстреливали с вертолетов погранпосты ГПСУ.

09:40. Боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ посетить полигон Маркино, при этом они были заранее проинформированы о планах миссии относительно осмотра территории военного объекта.

09:18. Боевики террористической организации ДНР при выдаче бумаг, которые они называют "документами", в том числе "паспортами", изымают украинские документы.

07:51. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн военной помощи Украине и расширяет направления поддержки.

07:31. Глава Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал боевиков обеспечить доступ для гуманитарных организаций, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости в два населенных пункта - Пикузы и Новалександровка

06:45. Подконтрольные РФ боевики продолжают обстрелы позиций позиций сил АТО. За сутки террористы 19 раз нарушали перемирие. ВСУ 12 раз применяли оружие в ответ. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

06:40. СЦКК сообщает, что ремонтным бригадам удалось получить гарантии безопасности от подконтрольных России боевиков в Донбассе на время ремонта аварийной дамбы Торецкого фенольного завода.

05:08. Канадская оппозиция поддерживает инициативу размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН и считает приоритетом внешней политики защиту суверенитета Украины.

03:59. Авторы публикации Atlantic Council из Грузии заявили, что предложение президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН в Донбасс - это не стремление к миру, а попытка повторить грузинский сценарий, поскольку его целью является создание постоянного неразрешенного конфликта для давления на Киев.

9 НОЯБРЯ

22:00. Террористы не прекращают обстрелы позиций украинских военных. С начала суток боевики 6 раз нарушали перемирие. На каждый обстрел ВСУ открывали ответный огонь из пехотного вооружения. В результате боевых действий по состоянию на 18:00 потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб АТО.

17:16. В НАТО недовольны темпами выполнения Украиной Годовой национальной программы (ГНП), которая определяет перечень и время реализации реформ для сближения Украины с альянсом, рассказал в Брюсселе представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

15:39. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения для замминистра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 млн грн при закупке топлива для Минобороны.

14:00. В результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины в районе шахты Бутовка погиб один украинский военный.

12:58. Луганское энергетическое объединение, входящее в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина, готовится отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду в неподконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.

12:22. Боевики террористической организации ЛНР усилили патрулирование улиц временно оккупированного Луганска.

09:13. Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

08:33. В 2018 году ЕС планирует выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей на программы по децентрализации. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской облгосадминистрации Павел Жебривский.

00:30. Постоянные обстрелы объектов инфраструктуры в Донбассе, в том числе, фильтровальных станций, могут оставить1,1 млн человек без воды и отопления. Этого опасается координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Нил Вокер.

8 НОЯБРЯ

20:04. С начала суток боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, еще один - ранен, сообщает пресс-служба штаба АТО.

17:51. В Комитете министров Совета Европы одобрили формулировки об ответственности РФ за мирное урегулирование ситуации в Донбассе, в также подтвердили, что Украина достигла значительного прогресса в имплементации реформ, поддерживаемых СЕ.

15:13. В последнем отчете помощника генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер говорится, что Донбасс стремительно превращается в один из самых заминированных регионов в мире из-за боевых действий.

14:04. В Украине прошли испытания нового боевого беспилотника, который разработало госпредприятие Антонов.

13:54. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на Варшавском форуме по безопасности заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик.

12:56. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Северодонецке Луганской области двух мужчин, которые, как считают оперативники, по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе.

12:45. В судившем пограничника Сергея Колмогорова Приморском райсуде Мариуполя заявили, что на судей по этому процессу якобы оказывалось давление.

11:58. В Донбассе тактика "закрытых глаз" вредит наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом у себя в Facebook cообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

10:43. В Донецке появились новые проукраинские листовки с надпиясми: "Донбас-це Україна"

07:44. Cостояние здоровья одного из мальчиков, который получил ранения в результате взрыва боеприпаса во временно оккупированном Донецке, критическое.

06:45. В прошлые сутки в зоне АТО в результате боевых действий в районе Крымского погибли двое украинских военных. Еще двое служащих получили боевые травмы и один был ранен.

7 НОЯБРЯ

21:34. На складе боеприпасов боевиков в районе населенного пункта Опытное Донецкой области произошел пожар, сообщает украинская сторона СЦКК.

18:44. С начала суток боевики шесть раз обстреливали позиции сил АТО. ВСУ трижды открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

14:49. Высший специализированный суд удовлетворил ходатайство о переносе слушаний дела бойцов 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, погибших в 2014 году на захваченной боевиками территории Донбасса в результате предательства местного жителя.

14:42. По данным ГУР, российское оккупационное командование продолжает скрыто отдавать приказы обстреливать позиции сил АТО с целью провоцирования огня.

14:17. Пограничник Сергей Колмогоров, которому Высший спецсуд вчера отменил приговор судов первой и апелляционной инстанций, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда.

13:33. По данным Минобороны, вчера около 14:00 боевики выпустили одну мину по украинскому опорному пункту вблизи Крымского, а около 19:00 два раза обстреляли силы АТО неподалеку Трехизбенки.

12:32. В Литве представили план финансовой помощи Европейского союза Украине, неформально называемый "новым планом Маршалла".

12:13. На военном полигоне в Девичках Киевской области состоялись успешные военные испытания боеприпасов украинского производства.

10:40. В юридической службе Вооруженных Сил Украины прояснили ситуацию с тем, полагается ли призывникам офицерского состава при увольнении из рядов ВСУ единовременное денежное пособие.

10:16. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому журналисту издания РИА Новости Захару Виноградову на ближайшие пять лет.

09:31. Во временно оккупированном Новоазовске на пункте пропуска, который находится недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали расположение новых информационных щитов с надписью "Защитим Донбасс" и "Военная служба по контракту".

09:11. Во временно оккупированном Донецке вчера, 6 ноября, один ребенок погиб, двое были ранены - нашли снаряд.

06:30. Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя минометы различных калибров. За сутки террористы 13 раз нарушали перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает штаб АТО.

6 НОЯБРЯ

21:25. Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы могут начать слушать с самого начала - одна из судей ушла в декрет, в результате чего судебная коллегия осталась в неполном составе.

18:33. С начала суток боевики пять раз обстреливали позиции сил АТО. Украинские военные трижды открывали ответный огонь. Потерь среди ВСУ нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

17:40. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе: заморозить конфликт, несмотря на неизбежные расходы, или вывести свои войска и способствовать введению миротворцев.

16:28. Сегодня Луганское энергетическое объединение проведет обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, Луганск.

16:16. В Харьковскую область из района проведения АТО вернулись военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады.

13:41. По данным Минобороны, в районе Гранитного боевики применили противотанковое оружие.

09:21. Боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ во временно оккупированное село Маркино, которое расположено в 94 километрах к югу от Донецка.

08:59. В двух школах №17 и № 30 временно оккупированного Луганска ввели раздельное обучение в начальных классах для мальчиков и девочек c начала учебного года

06:50. За минувшие сутки, 5 ноября, боевики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, дважды применив при обстрелах реактивные системы залпового огня, восемь раз - минометы различных калибров, один раз - 122-мм артиллерию. Силы АТО 14 раз адекватно отвечали террористам из пехотного вооружения. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

00:58. Боевики обстреляли из Градов околицы Авдеевки и Опытного. Всего выпустили около 150 снарядов. Это грубое нарушение режима перемирия.

5 НОЯБРЯ

19:20. Террористы продолжают огневые провокации вдоль линии разграничения. Во время четырех обстрелов незаконные вооруженные формирования применяли 120-миллиметровые минометы и один раз реактивную систему залпового огня. С полуночи боевики 9 раз нарушали перемирие., передает пресс-служба штаба АТО.

18:15. Пресс-служба ДФС сообщила, что хлоропровод Донецкой фильтровальной станции поврежден в результате обстрела.

09:38. В ОБСЕ решительно осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, который произошел 4 ноября, и подчеркивают, что повреждение станции может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.

07:16. За минувшие сутки боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ. Силы АТО 17 раз открывали ответный огонь. Один украинский военный получил боевую травму, передает пресс-служба штаба АТО.



4 НОЯБРЯ

19:00. За сегодняшний день террористы 11 раз обстреливали украинских военных в Донбассе. ВСУ 9 раз открывали огонь в ответ. На мариупольском направлении террористы использовали пулеметы и гранатометы. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

15:28. Во временно оккупированной Макеевке нетрезвый боевик насмерть сбил двух местных жителей.

13:45. Подразделения регулярных войск России дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске. Об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

06:40. Боевики активизировали огневые провокации вдоль всей линии разграничения. Больше всего обстрелов было на Донецком направлении. С начала суток террористы 29 раз нарушали перемирие. ВСУ 17 раз открывали огонь в ответ. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

04:29. В День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент Петр Порошенко вручил 20 военным-артиллеристам государственные награды.

3 НОЯБРЯ

20:00. Президент Петр Порошенко постановил создать военно-гражданскую администрацию поселков Широкино и Бердянск Донецкой области.

19:42. Комитет Палаты представителей Конгресса США призвал как можно быстрее принять оборонный бюджет США, отметив важность предусмотренных в законопроекте программ для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

19:12. В военном госпитале №61 в Мариуполе в реанимации умер старший солдат по контракту Сергей Курбатов, который вместе с другими военными был в подорвавшемся на мине автомобиле возле Марьинки.



18:33. С начала суток боевики 13 обстреливали позиции сил АТО в Донбассе. Один украинский военный ранен, сообщает пресс-служба штаба АТО.



17:49. Министр иностранных дел Украины вызвал украинского посла в Сербии Александра Александровича для консультаций после его заявлений о сербских наемниках в Донбассе.

14:04. ОБСЕ зафиксировала на минувшей неделе пять тысяч 882 нарушений режима огня в Донбассе.

11:19. Во временно оккупированном Донбассе спецслужбы страны-агрессора РФ готовят кадровые чистки среди главарей боевиков.

11:05. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области сообщника террористов с взрывчаткой и спутниковыми картами с позициями украинских военных.

09:56. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан США заявил, что президенту страны-агрессору РФ Владимиру Путину нужно было "разбить нос в Украине".

09:12. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали боевиков террористической организации ДНР с новыми шевронами во временно оккупированном Новоазовске

06:30. Террористы продолжают обстреливать позиций сил АТО на всех направлениях. За сутки боевики 16 раз нарушали перемирие. ВСУ 13 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

02:30. Представитель США при ОБСЕ на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что грузовики с неизвестным содержимым (путинские "гумконвои") доказывают причастность России к продолжающемуся конфликту в Донбассе.

2 НОЯБРЯ

21:23. Читайте также: Тема дня. Зачем СБУ продолжает идти по следам Вагнера

20:17. В СБУ заявили о задержании двух "российских диверсантов".

18:00. Боевики с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в Донбассе, применив 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ трижды открывали ответный огонь на поражение. В результате обстрела террористами позиций сил АТО вблизи Каменки Донецкой области был ранен украинский военнослужащий.

16:53. В Минобороны уточнили, что вследствие боевых действий вблизи Марьинки погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один получил ранения. Во время вражеского обстрела вблизи Крымского боец АТО получил боевое травмирование.

12:43. В захвате Луганского аэропорта участвовали наемники подконтрольной Кремлю частной военной кампании Дмитрия "Вагнера" Уткина.

12:29. В Сейме Литвы состоится презентация "Плана Маршалла" для Украины, предусматривающего новую программу помощи для Украины.

12:24. Пока Служба безопасности Украины только собирает информацию о злодеяниях наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании "ЧВК Вагнера" в Донбассе, чтобы международный розыск боевиков начать с руководителя этой структуры Дмитрия Уткина.

11:23. СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области мужчину, которого назвала диверсантами террористической организации ДНР: того "взяли" во время закладки взрывчатки на объекте железнодорожной инфраструктуры.

06:30. За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный - подорвался на мине майор Сергей Сиротенко. Еще один военный был ранен и один получил боевую травму. Боевики 17 раз нарушали режим перемирия, силы АТО 13 раз открывали ответный огонь.

05:25. В зоне АТО в Донецкой области 31 октября в три раза уменьшилось количество взрывов по сравнению с 30 октября - с 250 взрывов до 80.

1 НОЯБРЯ

20:56. Сербия не предпринимает достаточно усилий, чтобы препятствовать своим гражданам в участии в конфликте в Донбассе на стороне боевиков. Об этом сказал посол Украины в Сербии Александр Александрович.

20:12. Сегодня около 11:30 во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине автомобиля Национальной гвардии погиб майор Сергей Сиротенко.

18:00. Боевики с начала суток пять раз нарушили перемирие в Донбассе, применив против ВСУ вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На каждый вражеский обстрел силы АТО отвечали превосходящим огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

16:17. СБУ обнародовала запись телефонного разговора главаря ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина с российским военным офицером, касающегося боевых действий в районе Дебальцево в феврале 2015 года.

14:56. В пресс-службе Минобороны уточнили, что вчера около 08:45 в результате обстрела боевиками позиций ВСУ вблизи Опытного погиб украинский военный. Недалеко от Каменки, Опытного и Широкино пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

14:33. Служба безопасности задержала судью, которая, по версии правоохранителей, незаконно переоформляла на боевиков террористической организации ДНР захваченную ими недвижимость во временно оккупированном Донбассе.

14:12. Служба безопасности Украины опубликовала фотографию организатора убийства полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

13:04. В Генштабе сообщили, что те молодые люди призывного возраста, кому не пришла повестка осеннего призыва, должны сами прийти в военкомат и выяснить свой статус.

10:58. Боевики в Луганской области пытаются запустить производственный процесс на Стахановском вагоностроительном заводе, принадлежащем бизнесмену Константину Жеваго.

10:05. ОБСЕ предупреждает, что мост в Станице Луганской может рухнуть.

07:27. За минувшие сутки в результате боевых действий погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.

05:10. Россия в Донбассе вербует подростков для участия в боевых действиях. Об этом в Совете безопасности ООН рассказал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

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