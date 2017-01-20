Депутати Верховної Ради пішли на канікули
20.01.2017 11:57
Шоста сесія відкриється 7 лютого і триватиме до 21 липня
Спікер Андрій Парубій закрив п'яту сесію Верховної Ради восьмого скликання. Депутати пішли на канікули до 7 лютого, передає кореспондент ЛІГА.net.
У січні депутати повинні були працювати в пленарному режимі два тижні. Але в грудні вони внесли зміни в календарний план і залишили один пленарний тиждень з 17 по 20 січня.
Після різдвяних свят депутати відпрацювали повний день у вівторок, 17 січня. У середу, 18 січня, за планом вони повинні були розглядати законопроекти до 14:00, а потім працювати в комітетах. Парубій закрив пленарне засідання на годину раніше в зв'язку з тим, що депутати вичерпали порядок денний.
У четвер, 19 січня, на ранковому пленарному засіданні депутати прийняли три закони. Серед них закон про допуск в Україну підрозділів країн НАТО для участі в багатонаціональних навчаннях. Три законопроекти провалили, оскільки в залі не вистачало голосів.
Парубій провів сигнальне голосування, щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. На кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.
У п'ятницю, 20 січня, в парламенті пройшла година запитань до уряду. Після чого Парубій закрив п'яту сесію.
У січні депутати повинні були працювати в пленарному режимі два тижні. Але в грудні вони внесли зміни в календарний план і залишили один пленарний тиждень з 17 по 20 січня.
Після різдвяних свят депутати відпрацювали повний день у вівторок, 17 січня. У середу, 18 січня, за планом вони повинні були розглядати законопроекти до 14:00, а потім працювати в комітетах. Парубій закрив пленарне засідання на годину раніше в зв'язку з тим, що депутати вичерпали порядок денний.
У четвер, 19 січня, на ранковому пленарному засіданні депутати прийняли три закони. Серед них закон про допуск в Україну підрозділів країн НАТО для участі в багатонаціональних навчаннях. Три законопроекти провалили, оскільки в залі не вистачало голосів.
Парубій провів сигнальне голосування, щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. На кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.
Читайте також: На кнопкодавстві в Раді зловили трьох депутатів: фото, відеоВечірнє пленарне засідання Парубій також почав з сигнального голосування, в якому взяли участь 167 депутатів. Спікер закрив вечірнє пленарне засідання Ради.
У п'ятницю, 20 січня, в парламенті пройшла година запитань до уряду. Після чого Парубій закрив п'яту сесію.
Шоста сесія відкриється 7 лютого і триватиме до 21 липня. Депутати планують 11 тижнів працювати в пленарному режимі, 7 тижнів в комітетах і 6 в округах.
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