Депутати Верховної Ради пішли на канікули

Шоста сесія відкриється 7 лютого і триватиме до 21 липня

Спікер Андрій Парубій закрив п'яту сесію Верховної Ради восьмого скликання. Депутати пішли на канікули до 7 лютого, передає кореспондент ЛІГА.net У січні депутати повинні були працювати в пленарному режимі два тижні. Але в грудні вони внесли зміни в календарний план і залишили один пленарний тиждень з 17 по 20 січня.Після різдвяних свят депутати відпрацювали повний день у вівторок, 17 січня. У середу, 18 січня, за планом вони повинні були розглядати законопроекти до 14:00, а потім працювати в комітетах. Парубій закрив пленарне засідання на годину раніше в зв'язку з тим, що депутати вичерпали порядок денний.У четвер, 19 січня, на ранковому пленарному засіданні депутати прийняли три закони. Серед них закон про допуск в Україну підрозділів країн НАТО для участі в багатонаціональних навчаннях. Три законопроекти провалили, оскільки в залі не вистачало голосів.Парубій провів сигнальне голосування , щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. На кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.

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Вечірнє пленарне засідання Парубій також почав з сигнального голосування , в якому взяли участь 167 депутатів . Спікер закрив вечірнє пленарне засідання Ради .



У п'ятницю , 20 січня, в парламенті пройшла година запитань до уряду . Після чого Парубій закрив п'яту сесію .









Шоста сесія відкриється 7 лютого і триватиме до 21 липня. Депутати планують 11 тижнів працювати в пленарному режимі, 7 тижнів в комітетах і 6 в округах.

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