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У Донбасі не заморожений збройний конфлікт - Полторак

24.07.2017 11:31
Викликає занепокоєння проведення російських навчань Захід-2017, зазначив міністр оборони
У Донбасі не заморожений збройний конфлікт - Полторак
Степан Полторак
Збройний конфлікт у Донбасі не є замороженим. Про це у себе в Facebook повідомив міністр Степан Полторак.

"Щодня на сході країни гинуть і страждають люди. Безпосереднє управління діями бойовиків забезпечується кадровими військовими РФ. Приклад сказаного - недавнє затримання Агєєва - кадрового військового ЗС країни-агресора. Викликає занепокоєння проведення російських навчань Захід-2017. Ми не виключаємо можливості провокацій з боку РФ під надуманими приводами", - підкреслив Полторак.

За його словами, при таких умовах Україна змушена забезпечувати свою обороноздатність.

"Наголошую конструктивну роботу групи експертів і спецпредставника США в Україні Курта Волкера під час візиту. Світова спільнота повинна справедливо і об'єктивно оцінювати події на сході України і підтримувати нас в прагненні відстояти територіальну цілісність і суверенітет", - сказав Полторак.

23 липня спецпредставник США Курт Волкер назвав конфлікт в Донбасі "гарячою війною".

Читайте також: Полторак про навчання Захід-2017: Армія готова відбити агресію РФ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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