У Донбасі не заморожений збройний конфлікт - Полторак

Збройний конфлікт у Донбасі не є замороженим. Про це у себе в

"Щодня на сході країни гинуть і страждають люди. Безпосереднє управління діями бойовиків забезпечується кадровими військовими РФ. Приклад сказаного - недавнє затримання Агєєва - кадрового військового ЗС країни-агресора. Викликає занепокоєння проведення російських навчань Захід-2017. Ми не виключаємо можливості провокацій з боку РФ

під надуманими приводами", - підкреслив Полторак.





За його словами, при таких умовах Україна змушена забезпечувати свою обороноздатність.





"Наголошую конструктивну роботу групи експертів і спецпредставника США в Україні Курта Волкера під час візиту. Світова спільнота повинна справедливо і об'єктивно оцінювати події на сході України і підтримувати нас в прагненні відстояти територіальну цілісність і суверенітет", - сказав Полторак.



