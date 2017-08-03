У Конгресі хочуть вийти з ракетного договору Рейгана-Горбачова

Критики можливого рішення про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності побоюються, що це збільшить ризик ядерного конфлікту

В американському Конгресі йде робота над тим, щоб дати Пентагону право налагодити виробництво ракет в обхід угод Рейгана-Горбачова у вигляді Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це говорять джерела газети Politico серед конгресменів.

За їхньою інформацією, суть дискусій в обох палатах законодавчого органу зводиться до того, щоб зобов'язати ВПК відновити зборку ракет, які не мають ядерних боєголовок, оскільки Кремль вже порушив домовленість, і США потребуватиме адекватної сили стримування.

Критики такого кроку вважають, що він може посилити рівень ризику ядерної конфронтації в той момент, коли відносини між двома країнами перебувають на критично низькому рівні.

У Білому домі також без ентузіазму сприймають ці дискусії, оскільки вважають, що це завадить адміністрації формувати "інтегровану стратегію дипломатичної, військової та економічної відповіді" для посилення тиску на Росію.

На старт проекту в Конгресі планують виділити $65 млн. Крім того, Пентагону дадуть припис розробити нові варіанти ракет середньої дальності.

США неодноразово звинувачували РФ в порушенні ДРСМД. У лютому Вашингтон заявив, що Росія створила і розгорнула крилаті ракети наземного базування, поставивши під загрозу безпеку об'єктів НАТО в Європі. Президент США Дональд Трамп також говорив про обман з боку Кремля в питанні угод. Росія заперечує звинувачення.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс в березні обіцяв рішення щодо порушення Росією угоди з Вашингтоном про контроль над озброєнням, назвавши тему "предметом вкрай серйозного занепокоєння".

У 1987 році США і СРСР домовилися не проводити, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності.

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