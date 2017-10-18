Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото

Вранці у Верховної Ради на вулиці Грушевського зібралися мітингувальники: Рух нових сил - до 50 осіб, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50 осіб. Загалом близько 200 осіб. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в





З ночі на площі під Радою залишилися кілька сотень людей з наметами.

За порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.





За його словами, в залежності від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися.



