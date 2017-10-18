USD:  26.49  26.77   EUR:  31.03  31.64  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото

18.10.2017, 13:07 (18 Фото)
Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото
1 из 18
Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото
Вранці у Верховної Ради на вулиці Грушевського зібралися мітингувальники: Рух нових сил - до 50 осіб, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50 осіб. Загалом близько 200 осіб. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в Twitter.

З ночі на площі під Радою залишилися кілька сотень людей з наметами.

За порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, в залежності від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися.

Тема дня: Чого хочуть політики під Радою

Вчора, 17 жовтня, в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради почалася акція протесту представників різних громадських організацій і політичних сил. Акція була анонсована давно і, за попередніми оцінками, на вулиці, вийшли кілька тисяч людей.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посилені заходи безпеки під Радою 17 жовтня пов'язані з підготовкою можливих провокацій, а намети ніхто зносити не буде.

Читайте також: "Я зараз вам ці руки зламаю": репортаж з-під Ради

Фото: Андрій Гудзенко/Ліга.net

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

Новини партнерів
Загрузка...
Loading...
Популярні фоторепортажі
Всі фоторепортажі
Новини розділу
Усі новини
 