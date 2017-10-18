Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фото
18.10.2017, 13:07 (18 Фото)
Вранці у Верховної Ради на вулиці Грушевського зібралися мітингувальники: Рух нових сил - до 50 осіб, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50 осіб. Загалом близько 200 осіб. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в Twitter.
З ночі на площі під Радою залишилися кілька сотень людей з наметами.
За порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.
За його словами, в залежності від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посилені заходи безпеки під Радою 17 жовтня пов'язані з підготовкою можливих провокацій, а намети ніхто зносити не буде.
З ночі на площі під Радою залишилися кілька сотень людей з наметами.
За порядком в урядовому кварталі Києва стежать близько 3 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.
За його словами, в залежності від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися.
Тема дня: Чого хочуть політики під РадоюВчора, 17 жовтня, в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради почалася акція протесту представників різних громадських організацій і політичних сил. Акція була анонсована давно і, за попередніми оцінками, на вулиці, вийшли кілька тисяч людей.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посилені заходи безпеки під Радою 17 жовтня пов'язані з підготовкою можливих провокацій, а намети ніхто зносити не буде.
Читайте також: "Я зараз вам ці руки зламаю": репортаж з-під Ради
Фото: Андрій Гудзенко/Ліга.net
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