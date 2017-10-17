У бійці під Радою постраждали три людини: відео

На вулиці Грушевського біля Ради сталася бійка між протестувальниками і поліцією. Як передає кореспондент





LIGA.net , серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйонів Донбас і Азов. Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка.



За інформацією Червоного хреста, в зіткненні постраждав один поліцейський, одному літньому чоловікові розбили голову, ще в одного - бризнули газом.



Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.







Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

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Відео: Ліга.net

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