У бійці під Радою постраждали три людини: відео
17.10.2017, 17:45
На вулиці Грушевського біля Ради сталася бійка між протестувальниками і поліцією. Як передає кореспондент LIGA.net, серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйонів Донбас і Азов.
Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка.
За інформацією Червоного хреста, в зіткненні постраждав один поліцейський, одному літньому чоловікові розбили голову, ще в одного - бризнули газом.
Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.
Раніше повідомлялося про двох постраждалих.
Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка.
За інформацією Червоного хреста, в зіткненні постраждав один поліцейський, одному літньому чоловікові розбили голову, ще в одного - бризнули газом.
Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.
Раніше повідомлялося про двох постраждалих.
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Відео: Ліга.net
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