Справа Шеремета: Аваков пояснив, у чому видно кремлівський слід

Слідство має фото вбивць, але не показує. "Я сказав головному редактору УП: оприлюднимо фото вбивць - значить, ми в глухому куті", - говорить Аваков

Більше шести місяців пройшло з моменту резонансного вбивства журналіста Української правди Павла Шеремета в центрі Києва. Автомобіль Subaru, в якому їхав Шеремет, був підірваний на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка вранці 20 липня. У тому, що під машиною спрацював вибуховий пристрій, сумнівів не було від самого початку. Але хто конкретно його заклав, хто привів в дію і хто замовив вбивство журналіста - на ці запитання слідство не відповіло досі.

Вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і учасники слідчої групи розкрили частину інформації про хід розслідування. Повний обсяг даних, стверджує він, закритий і недоступний публіці. Кримінальне провадження ведеться за частиною 5 статті 115 Кримінального кодексу: умисне вбивство, вчинене способом, що становить небезпеку для життя інших осіб.

Згідно з результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті Шеремета став травматичний шок і значна крововтрата. Смерть наступила максимум через півгодини після вибуху. Тіло журналіста оглядати двічі: 20 липня в кареті швидкої допомоги і 21 липня в морзі. Після розтину з тіла були вилучені 30 металевих і пластикових предметів.

Які версії є у ​​слідства

Свої версії слідство озвучило в перші тижні після вбивства журналіста: це журналістська діяльність Шеремета в Україні або за її межами, спроба дестабілізації ситуації в Україні, особисті неприязні стосунки і помилка з об'єктом, оскільки автомобілем користувалася, в тому числі, і засновник Української правди Олена Притула .

Ці версії залишаються робочими, але виділео пріоритетну. "У першу чергу, слідство розглядає професійну діяльність журналіста в Україні і за межами України, в Росії та Білорусі", - повідомив начальник головного слідчого управління - заступник голови Нацполіціі Олександр Вакуленко. Він нагадав, що публікації Шеремета носили критичний характер до влади Білорусі та Російської Федерації, в тому числі негативну позицію щодо експансії РФ в Чечні, Грузії та Україні.

Не виключається і дестабілізація ситуації, оскільки вбивство скоєно демонстративно. Також озвучувалися версії "помилка в об'єкті" і "конфліктні ситуації в особистому житті", але вони вже опрацьовані і виключені з пріоритетних.

Що призвело до вибуху

Під днищем Subaru здетонував вибуховий пристрій. На місці вбивства виявлено і вивчено більше тисячі фрагментів, в тому числі з металу з нарізами, інші предмети. Є сліди дифениламіну і вибухової речовини гексогену.

Як повідомив Вакуленко, слідчий експеримент проводився на полігоні. Фахівці департаменту вибухотехнічної служби виготовили кілька аналогів тієї вибухівки, яка спрацювала під автомобілем Шеремета. Їх кріпили до корпусу експериментальних авто за допомогою скотча і приводили в дію. Експерти дійшли висновку, що пошкодження корпусів автомобілів і елементів дорожнього покриття подібні до тих пошкоджень, які сталися внаслідок вибуху Subaru.

"В автомобілі Subaru мав місце вибух саморобного вибухового пристрою осколково-фугасної дії з електричним способом приведення в дію", - уточнив Вакуленко. Вибуховий пристрій був виготовлений саморобним способом, мало в своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи і нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни спрямованої дії МОН-50. Стандартний спосіб підриву - електродетонатор ЄІП. Вибухівка за допомогою мінімум двох постійних магнітів кріпилася із зовнішнього боку днища кузова автомобіля під переднім лівим сидінням водія так, що вражаючі елементи були спрямовані вгору в крісло водія.

Що показали вуличні відеокамери

Поліція вивчає 150 терабайт записів з відеокамер, розташованих в районі вибуху. Перше відео, на якому жінка закладає вибухівку під автомобіль Шеремета, було злито в інтернет буквально за кілька днів після вибуху. Вчора журналістам показали і це відео, зняте вночі перед вбивством, і денне - безпосередньо в день вбивства.

"Ці особи могли стежити за потерпілим, його транспортом, планувати шляхи підходу і відходу під час закладки речовини та її детонації... Чому саме ці кадри нас зацікавили? Ми бачимо, що в різні дні в одних і тих же місцях - одні й ті самі люди, які змінюють зовнішність. А це виключає можливість вважати їх туристами. Вони дуже уважно стежать за наявністю або відсутністю камер відеоспостереження на будинках і прибудинкових територіях", - пояснив глава Нацполіціі Сергій Князєв.

На нічному відео зафіксовані двоє людей, які закладали вибухівку під авто, та їх маршрут. Вперше вони фіксуються камерами на Ярославовому валу, повертають на вулицю Франка, де жінка і закладає вибухівку. Це займає близько 10 секунд. Після цього обидва повертають на вулицю Липинського, проходять вулицю Гончара, Чеховський провулок - в напрямку Лук'янівки.

Вранці за годину до вбивства Шеремета на камерах зафіксовано жінку в перуці та окулярах. Вона йде від скверу Чкалова по вулиці Липинського до перехрестя з Франка. "На перехресті вона фіксує поворотом голови місцезнаходження вже замінованого автомобіля", - додає заступник голови Департаменту карного розшуку Нацполіціі Сергій Тихонов.

Поліція стверджує, що в момент вибуху жінка перебувала за зеленим парканом, звідки чудово могла спостерігати і за автомобілем, і за перехрестям Хмельницького і Франка, де стався вибух, хоча сама залишалася непоміченою.

"Відстань від цього забору до місця вибуху дозволяє дистанційно привести в дію вибухівку. І вже за кілька хвилин ми знову бачимо цю жінку, яка йде в зворотному напрямку, робить нелогічне коло, обходить місце вибуху по вулиці Коцюбинського, проходить повз білоруського посольства і входить на станцію метро Університет", - зазначив Тихонов.

"Там ходили тисячі людей. Але маршрути тих, кого ми показали вам на відео, атипові, - стверджує Аваков. - Це повторювані ясні руху навколо майбутнього місця злочину. Вони знімали на свої гаджети місця розташування відеокамер, провулків, пробували грати в одному з місць, що дає підстави припускати, що вони були залучені до вчинення злочину".

Чому немає фоторобота

На одному з фрагментів відео обличчя жінки настільки добре видно, що його замилили. Це визнає і Аваков: "На цьому брифінгу ми вам не показуємо фоторобот, більш того, закриваємо обличчя однієї з підозрюваних. Колись я сказав головному редактору Української правди, що коли ми оприлюднимо фоторобот убивць, це буде означати, що ми в глухому куті".

На питання журналістів, чому немає фоторобота, Вакуленко відповів: "Йдуть активні слідчі дії, і прийнято рішення саме на цьому етапі слідства не давати можливість дати більш детальну інформацію по їх ідентифікації".

Підозрювані і допитані

Якщо говорити про процесуальний статус "підозрюваний", то наразі підозру нікому офіційно не пред'явлено. "Ми над цим працюємо. Особи, які обґрунтовано підозрюються і можуть бути причетними... У нас є розуміння замовників, виконавців, пособників, але це не той предмет, який можна озвучувати", - стверджує Вакуленко.

У справі про вбивство Шеремета були допитані близько 1800 осіб, кажуть у поліції. З них понад 300 - очевидці, жителі будинків в районі вибуху і місця проживання Шеремета. 420 осіб перебували або проживають за маршрутом руху можливих підозрюваних. Допитані 224 таксиста і їх пасажири, які проїжджали біля місця вибуху, 48 власників автомобілів, припаркованих поруч, 60 осіб з кола особистих і професійних зв'язків потерпілого, журналістів і колег.

"Навіть собачки, що проходять повз, - по ним були ідентифіковані господарі, які рухалися далі", - додав Аваков.

Слідчі проаналізували близько 280 публікацій Шеремета, тем, ефірів і коментарів до них. Опрацьовано рукописні журналістські напрацювання Шеремета з 2007 року, в тому числі 30 щоденників з власноручними записами. У суді отримано понад 400 дозволів на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв'язку по більш ніж 18 тис. абонентським номерам, проведено 130 моніторингів на місці і поруч з місцем злочину. З урахуванням того, що злочин скоєно в центрі Києва, тільки в один моніторинг могла потрапляти інформація від 4 тис. до 200 тис. з'єднань абонентів. "По зазначеним з'єднанням робота спрямована на встановлення зв'язків потерпілого, його оточення і осіб, які контактували з ним до вчинення злочину, а також мають відношення до його професійної діяльності", - наголосив Вакуленко.

Куди веде російський слід

Чіткої відповіді на це питання міністр Аваков не дав. Замість цього - навів низку збігів, які викликають підозру у слідства, без коментарів до них.

Перше: на місці злочину була присутня знімальна група 17-го каналу, яка намагалася вести пряму трансляцію подій. Зовсім, як 16 квітня 2015 року, в день вбивства Олеся Бузини. Журналісти стверджують, що в обох випадках опинилися на місці випадково. "Я не виключаю того, що відносно фігурантів, які забезпечили це чергування 17-го каналу біля місця злочину, у слідства будуть певні висновки", - попередив глава МВС.

Друге: слідство промоніторило телефонні дзвінки в районі і в момент вибуху, і зафіксувало 1193 з'єднання з російськими абонентами. Деякі з них збігаються з активністю під час хресного ходу УПЦ МП в липні. У той же період в Київ під приводом участі в "зльоті прихильників нетрадиційної церкви" в'їхала група громадян Російської Федерації. З'єднання мобільних телефонів цієї групи зафіксовано поблизу місця проживання і роботи Павла Шеремета за кілька днів до злочину і вранці 20 липня в районі вибуху. "Слідство має обґрунтовані припущення щодо можливої причетності цих людей до скоєння злочину", - сказав Аваков.

Третє: в місяць загибелі Шеремет зустрічався в Москві з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, нібито для співбесіди на посаду головного редактора Радіо Вєсті. "За словами свідків, Павло повернувся незадоволеним результатами зустрічі і охарактеризував стан Клименка як православ'я головного мозку", - говорять в МВС.

Четверте: Шеремет в публікаціях піднімав тему вербування ФСБ українських громадян для ведення диверсійної роботи в Україні. Вже після його смерті СБУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони встановили групу осіб, підозрюваних у співучасті в убивстві колишнього військовослужбовця Івана Мамчура в Рівному у вересні 2016 року. "Є ще кілька епізодів, частина з яких розслідується і не підлягає розголосу, коли працювала подібна схема", - зазначив Аваков.

І п'яте: Шеремет був другом російського опозиціонера Бориса Нємцова, допомагав йому в написанні книги "Сповідь бунтаря". Книга була надрукована в друкарні Ярославля, РФ на замовлення видавництва "Партизан", власником якого був Шеремет. Після вбивства Нємцова його соратники збирали гроші на видання його книги "Путін. Війна" щодо подій на Донбасі. Друк теж планувалася у видавництві "Партизан". За три дні до вбивства Шеремета, 17 липня, до Києва приїжджав соратник Нємцова по руху Солідарність Володимир Кара-Мурза молодший. За словами свідків, Кара-Мурза звернувся до Шеремета за допомогою в створенні фільму до річниці вбивства Нємцова, і журналіст мав намір передати матеріали для фільму і брати участь в його створенні. Кілька днів тому, після презентації цього фільму, Кара-Мурза був терміново госпіталізований і знаходиться в критичному стані в лікарні. За інформацією медиків, мова йде про гостре отруєння невстановленою речовиною.

"Слідство не виключає версії замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", - закрив тему Аваков.

Хто стежив за Притулою і Шереметом

Інформація про те, що за журналістами Української правди, а також особисто Оленою Притулою і Павлом Шереметом стежили силовики, з'явилася через кілька днів після вбивства. Аваков стверджує, що вона не підтвердилася.

"Ми перевіряли, чи мало місце спостереження Нацполіціі за Притулою, Шереметом або журналістами Української правди, і чи мали спецслужби матеріали, за якими велося спостереження. Від СБУ прийшла відповідь, що в результаті проведеної у них перевірки такого стеження не було. За підсумками нашої перевірки такого стеження теж не було і в Національній поліції", - зазначив він.

Аваков не виключає, що за Шереметом стежили люди, зафіксовані на відеозаписах.

Хто веде слідство і чому так довго

"Справою займалися Головін, Троян і Князєв, три вищих офіцери Нацполіціі, - зазначив Аваков. - Незважаючи на те, що Головін зараз працює в Одесі, він і там виконує частину доручень слідчої групи. Ядро групи було постійним. Завжди цим займався з моменту злочину Олександр Вакуленко і група оперативників на чолі із заступником начальника карного розшуку Тихоновим. Плюс співробітники прокуратури, плюс залучені співробітники СБУ", - зазначили в МВС.

Говорячи про те, хто тримає справу на особистому контролі, якщо Хатія Деканоїдзе подала у відставку, Аваков відповів: "Давайте цей пострадянський термін залишимо на смітнику разом з Радянським Союзом. Якщо вам це цікаво, вважайте, що я тримаю на особистому контролі. Тому що це питання резонансне. Ми заслуховуємо матеріали у вузькому колі і обговорюємо прогрес раз на тиждень".

На питання, що заважає розкрити справу, якщо записи з камер були доступні ще в перші дні, Аваков відреагував різко: "Дівчино, давайте виходити з такого: на превеликий жаль, злочини скоюються і розслідуються незалежно від вашого уявлення про них. Це складний злочин... Якщо ви все заздалегідь знаєте, не приходьте на брифінг... Не треба мене намагатися дестабілізувати, як вам здається, гострим питанням. Наше завдання - спробувати знайти вбивць. І ми постараємося це зробити".

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