Експерт: Тепер ніщо не завадить нам отримати безвізовий режим

Україна виконала всі умови для отримання її громадянами безвізового режиму. Залишилося лише дочекатися завершення формальних процедур

Гарантію того , що Україна отримає цей режим , можна вважати майже стовідсотковою . Звичайно , за умови , якщо не відбудеться якої-небудь катастрофи , яка ще до надання безвізового режиму запустить механізм його припинення . Можна , звичайно , уявити декілька форс - мажорних обставин , через які це могло б статися , однак будь-який такий прогноз буде простою безпідставною фантазією .