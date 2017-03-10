Експерт: Тепер ніщо не завадить нам отримати безвізовий режим
10.03.2017 13:00
Україна виконала всі умови для отримання її громадянами безвізового режиму. Залишилося лише дочекатися завершення формальних процедур
Олена Снігир (Фото - facebook.com/olena.snihyr)
Сьогодні комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам, яких скасовуються візові вимоги. За це рішення проголосували 39 євродепутатів, 4 проголосували проти і тільки один утримався. Таким чином Україна впевнено наближається до отримання безвізу і фактично вже ніщо не може їй в цьому перешкодити.
Українцям тепер треба набратися терпіння і просто дочекатися виконання усіх бюрократичних процедур. Залишилося менше місяця до пленарної сесії Європарламенту, де українське питання розглядатиметься вже 5 квітня. Це буде найважливіша частина, з того, що залишилося пройти. Відтак, 26 квітня мають проголосувати посли ЄС, а 11 травня - Рада ЄС. Потім відбудеться тільки підписання документу і його публікація в Європейському віснику, що є фактично формальністю. Врешті рішення про "безвіз" вступить в силу 11 червня.
Сьогоднішнє рішення комітету, яке показало майже одностайну підтримку України, свідчить про те, що процес увійшов в суто бюрократичну колію. Є висока ймовірність того, що депутати так само одностайно проголосують і на засіданні Європарламенту. Всі дати вже розписані, є підтримка ЄС, а Україна зі свого боку виконала необхідні умови. Бюрократична машина ЄС справді дуже повільна, але якщо вона вже рухається, то зупинити її досить складно. Тому, навіть вибори в країнах ЄС, зокрема, президентські у Франції, парламентські у Нідерландах та Німеччині, на які часто посилаються, як на чинник ризику, не повинні вплинути на завершення процесу із запровадження безвізового режиму для України.
Гарантію того, що Україна отримає цей режим, можна вважати майже стовідсотковою. Звичайно, за умови, якщо не відбудеться якої-небудь катастрофи, яка ще до надання безвізового режиму запустить механізм його припинення. Можна, звичайно, уявити декілька форс-мажорних обставин, через які це могло б статися, однак будь-який такий прогноз буде простою безпідставною фантазією.
В Україні дуже багато ажіотажу навколо отримання безвізового режиму. Той факт, що сам президент коментує рішення комітету Європарламенту, показує, наскільки важливим для держави є це питання. Це розбиває всі аргументи тих, хто стверджує, що "безвіз" для українців неактуальний, оскільки більшість громадян не мають фінансової можливості виїжджати в ЄС. Сьогодні, можливо, вони такої можливості дійсно не мають, але завтра ситуація може змінитися. На ділі ж саме бюрократичні перепони заважають багатьом українцям вже зараз відвідувати Європу, яка зовсім поруч. Крім того, можливість вільного пересування - це серйозний внесок в майбутнє, реальна можливість зміцнення контактів між людьми, зближення гуманітарного простору України із загальноєвропейським, їх взаємопроникнення і взаємозбагачення.
Але тепер нам потрібно просто набратися терпіння і дочекатися 11 червня, коли рішення про надання безвізового режиму набуде чинності.
Українцям тепер треба набратися терпіння і просто дочекатися виконання усіх бюрократичних процедур. Залишилося менше місяця до пленарної сесії Європарламенту, де українське питання розглядатиметься вже 5 квітня. Це буде найважливіша частина, з того, що залишилося пройти. Відтак, 26 квітня мають проголосувати посли ЄС, а 11 травня - Рада ЄС. Потім відбудеться тільки підписання документу і його публікація в Європейському віснику, що є фактично формальністю. Врешті рішення про "безвіз" вступить в силу 11 червня.
Сьогоднішнє рішення комітету, яке показало майже одностайну підтримку України, свідчить про те, що процес увійшов в суто бюрократичну колію. Є висока ймовірність того, що депутати так само одностайно проголосують і на засіданні Європарламенту. Всі дати вже розписані, є підтримка ЄС, а Україна зі свого боку виконала необхідні умови. Бюрократична машина ЄС справді дуже повільна, але якщо вона вже рухається, то зупинити її досить складно. Тому, навіть вибори в країнах ЄС, зокрема, президентські у Франції, парламентські у Нідерландах та Німеччині, на які часто посилаються, як на чинник ризику, не повинні вплинути на завершення процесу із запровадження безвізового режиму для України.
Гарантію того, що Україна отримає цей режим, можна вважати майже стовідсотковою. Звичайно, за умови, якщо не відбудеться якої-небудь катастрофи, яка ще до надання безвізового режиму запустить механізм його припинення. Можна, звичайно, уявити декілька форс-мажорних обставин, через які це могло б статися, однак будь-який такий прогноз буде простою безпідставною фантазією.
В Україні дуже багато ажіотажу навколо отримання безвізового режиму. Той факт, що сам президент коментує рішення комітету Європарламенту, показує, наскільки важливим для держави є це питання. Це розбиває всі аргументи тих, хто стверджує, що "безвіз" для українців неактуальний, оскільки більшість громадян не мають фінансової можливості виїжджати в ЄС. Сьогодні, можливо, вони такої можливості дійсно не мають, але завтра ситуація може змінитися. На ділі ж саме бюрократичні перепони заважають багатьом українцям вже зараз відвідувати Європу, яка зовсім поруч. Крім того, можливість вільного пересування - це серйозний внесок в майбутнє, реальна можливість зміцнення контактів між людьми, зближення гуманітарного простору України із загальноєвропейським, їх взаємопроникнення і взаємозбагачення.
Але тепер нам потрібно просто набратися терпіння і дочекатися 11 червня, коли рішення про надання безвізового режиму набуде чинності.
Олена Снігир,
експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень
експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень
Читайте також: Чому так довго. Підводні камені безвізового режиму з ЄС
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
-
1886
-
1559
-
231
-
208
-
161
Новости партнеров