Убитий в Києві чоловік був росіянином і підозрювався у вбивстві
20.07.2017 11:26
Передбачуваних зловмисників було двоє; після вбивства вони втекли з місця події на автомобілі, повідомили в столичній поліції
Фото: скріншот відео
Чоловік, застрелений вчора ввечері, 19 липня, на вулиці Гната Хоткевича в Києві, біля ТРК Проспект, був громадянином країни-агресора Росії і підозрювався у вбивстві на території РФ. Про це повідомили в столичній поліції і МВС.
За інформацією прес-служби київського главку Нацполіції, пізно увечері 19 липня правоохоронці отримали повідомлення, що в Деснянському районі на автостоянці біля ТЦ чутні постріли і є вбитий.
"Встановлено, що потерпілий - громадянин Російської Федерації, 1964 року народження. Попередньо відомо, що підозрюваних було двоє. Після вбивства вони втекли з місця на автомобілі", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
На місці події правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм, автомат Калашникова, пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази. Також поліція опитала свідків події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство). Підозрюваним загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Поліція розшукує передбачуваних зловмисників.
Сьогодні, 20 липня, спікер МВС Артем Шевченко в коментарі журналістам повідомив, що, за попередніми даними, убитий росіянин раніше вчинив в РФ вбивство і переховувався на території України.
"Вчора на станції метро Чернігівська був убитий громадянин Російської Федерації, який в РФ скоїв злочин - вбивство - і тут, на нашій території, знаходився. Припускаємо, що переховувався", - сказав він.
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Раніше сьогодні, 20 липня, повідомлялося, що на парковці перед столичним торговим центром біля станції метро Чернігівська сталася стрілянина, загинув чоловік.
За інформацією прес-служби київського главку Нацполіції, пізно увечері 19 липня правоохоронці отримали повідомлення, що в Деснянському районі на автостоянці біля ТЦ чутні постріли і є вбитий.
"Встановлено, що потерпілий - громадянин Російської Федерації, 1964 року народження. Попередньо відомо, що підозрюваних було двоє. Після вбивства вони втекли з місця на автомобілі", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
На місці події правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм, автомат Калашникова, пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази. Також поліція опитала свідків події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство). Підозрюваним загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Поліція розшукує передбачуваних зловмисників.
Сьогодні, 20 липня, спікер МВС Артем Шевченко в коментарі журналістам повідомив, що, за попередніми даними, убитий росіянин раніше вчинив в РФ вбивство і переховувався на території України.
"Вчора на станції метро Чернігівська був убитий громадянин Російської Федерації, який в РФ скоїв злочин - вбивство - і тут, на нашій території, знаходився. Припускаємо, що переховувався", - сказав він.
Читайте також: У київському ЖЕКу в чоловіка стріляли і відібрали 200 тис грн: фото
Раніше сьогодні, 20 липня, повідомлялося, що на парковці перед столичним торговим центром біля станції метро Чернігівська сталася стрілянина, загинув чоловік.
Відео: YouTube / Поліція Києва
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