Убитий в Києві чоловік був росіянином і підозрювався у вбивстві

Передбачуваних зловмисників було двоє; після вбивства вони втекли з місця події на автомобілі, повідомили в столичній поліції

Чоловік, застрелений вчора ввечері, 19 липня, на вулиці Гната Хоткевича в Києві, біля ТРК Проспект, був громадянином країни-агресора Росії і підозрювався у вбивстві на території РФ. Про це повідомили в столичній поліції і МВС.За інформацією прес-служби київського главку Нацполіції, пізно увечері 19 липня правоохоронці отримали повідомлення, що в Деснянському районі на автостоянці біля ТЦ чутні постріли і є вбитий."Встановлено, що потерпілий - громадянин Російської Федерації, 1964 року народження. Попередньо відомо, що підозрюваних було двоє. Після вбивства вони втекли з місця на автомобілі", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.На місці події правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм, автомат Калашникова, пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази. Також поліція опитала свідків події.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство). Підозрюваним загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Поліція розшукує передбачуваних зловмисників.

Сьогодні, 20 липня, спікер МВС

Відео: YouTube / Поліція Києва

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