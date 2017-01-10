Недалеко від Маріуполя ситуація загострилася - ОБСЄ
10.01.2017 11:41
У районах на північний схід від Маріуполя зафіксовано понад 80 вибухів за два дні
Фото: osce.org
Місія констатувала скорочення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області 6 і 7 січня, включаючи близько 100 вибухів. Про це ЛІГА.net сьогодні повідомили в прес-службі місії.
"Однак в період з вечора 7 до вечора 8 січня спостерігачі зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи 169 вибухів. Більше половини вибухів, зареєстрованих в період з 7 по 8 січня, відбулися в районах на північний схід від Маріуполя", - відзначили в прес-службі.
7 січня, перебуваючи між селами Пищевик і Гнутове, спостерігачі чули 40 вибухів, оцінених як розриви гранат з автоматичного гранатомета, два вибухи в повітрі, вогонь з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, а також 56 вибухів невизначеного походження.
Всі ці епізоди вогневої активності були відзначені в 5-8 км на південний схід.
7 січня о Світлодарську команда СММ чула два вибухи невизначеного походження і черги з великокаліберного кулемета в 3-6 км до схід-південний схід.
Вночі 7 січня спостерігачі чули 11 вибухів невизначеного походження на відстані 4-8 км до схід-південний схід, південь-південь-схід і південь.
У світлий час доби 8 січня місія чула 19 вибухів, оцінених як розриви мінометних мін (семи мін калібру 82 мм, шести - 120 мм і ще шести - невстановленого калібру) в 4-5 км на захід і в 3 км на південний схід, сім вибухів - як постріли з мінометів (чотири калібру 82 мм та три - 120 мм) в 3 км на захід і 3 км на південний схід, один вибух невизначеного походження в 6-8 км на схід, а також численні перехресні черги зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і гармат бойових машин піхоти (БМП) в 3-4 км на південний схід.
5 січня ОБСЄ повідомила подробиці про ситуацію на Світлодарськ дузі.
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