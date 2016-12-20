П'ять місяців після вбивства Шеремета: замовники не названі

Головною новиною в справі стане інформація про розкриття злочину, слідство працює, сказав речник МВС

Спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Національна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета . Про це повідомляє Українська правда. "Зараз ведуться оперативно-розшукові дії, окремо можу сказати, що Нацполіція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів", - сказав він.Він додав, що особисто допомагав в комунікації слідства, щоб провести допит з деякими колегами-журналістами, які добре знали Шеремета."Головною новиною в справі стане інформація про розкриття цього злочину. Слідство працює", - сказав він.Україна звернулася за допомогою до ФБР, яка повинна була провести деякі експертизи. Про результати цих експертиз досі нічого невідомо."У рамках розслідування було опитано сотні людей, крім того, слідством були вилучені відеозаписи, які зафіксували людей, що підкладали вибухівку в машину. Фотороботи цих людей до сих пір не оприлюднені, як і їх дані. Також не оприлюднені імена замовників вбивства", - відзначає видання.Протягом останніх місяців поліція не розголошує ніякої інформації, заявляючи, що це може зашкодити слідству.18 листопада повідомлялося , що виконавці убивства Шеремета спеціально зробили інформаційне вкидання про те, що нібито в.о. глави Нацполіції Вадим Троян причетний до організації зовнішнього спостереження за ним.

23 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство перевіряє інформацію ЗМІ про нібито стеження Трояна за журналістами Шереметом і редактором-засновником Української правди Оленою Притулою.

6 серпня повідомлялося, що глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе доручила провести службову перевірку свого першого заступника Вадима Трояна в зв'язку з появою інформації про нібито його причетність до організації незаконного спостереження за журналістами Оленою Притулою і Павлом Шереметом.

20 липня о 07:45 ранку в центрі Києва був підірваний автомобіль Притули, в якому знаходився Шеремет.Він помер в кареті швидкої допомоги.Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що смерть Шеремета - це вбивство.Пізніше радник глави СБУ Юрій тандем заявив , що слідство розглядає шість версій причин вбивства журналіста.

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