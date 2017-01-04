Порошенко схвалив закон про порядок проходження військової служби

Контрактники, які проходять службу в особливий період, тепер зможуть за бажанням продовжити її за умовами нового контракту або просто звільнитися

Президент Петро Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби. Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті глави держави.Закон дозволить унормувати питання, пов'язані з прийняттям, продовженням і звільненням громадян з військової служби. Зокрема, документ дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу з різних видів контрактів в особливий період, за бажанням продовжити її по новому контракту або звільнитися зі служби."Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим - ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться в зоні проведення АТО, бойових операцій по захисту нашої держави", - заявив Порошенко.За словами глави держави, тим громадянам, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, закон "дасть можливість відновити справедливість" і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення.

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Президент звернув увагу на те, що заміна особового складу буде здійснюватися поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення від військової служби набувають військовослужбовці, які проходять її за контрактом, дія якого була продовжена понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації і відслужили не менше 18 місяців з дати його продовження.Також має право звільнитися військові, які уклали контракт на термін до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, які відслужили не менше 24 місяців за контрактом.Документ також вносить зміни в закон про військовий обов'язок і військову службу, які пов'язані з нормуванням інших питань прийняття, проходження, звільнення з військової служби.

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