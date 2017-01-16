Геращенко: Бойовики наполягають на негайній амністії 700 осіб

Терористи наполягають на негайній передачі їм близько 700 осіб в обмін на 50 українських заручників, сказала віце-спікер ВР

Ірина Геращенко





"Не дивлячись на обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО досі тримає неповнолітніх у в'язниці, це і є ціна слова бойовиків", - зазначила Геращенко.



За її словами, незважаючи на заклик лідерів нормандського формату і тристоронньої контактної групи звільнити до Нового року заручників і жест доброї волі з боку України, коли було передано 15 осіб, подальше звільнення заручників було заблоковано.



"При цьому представники ОРДЛО заявили, що їх жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких, разом з усіма іншими заручниками ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення і передачі їм близько 700 людина в обмін на близько 50 осіб", - підкреслила Геращенко.



Україна вже 20 місяців наполягає на участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у звільненні заручників і пошуку зниклих безвісти.



"Ця авторитетна міжнародна організація, яка має 100-річний досвід звільнення людей і їх пошуку (при цьому ніколи не публікує списки, і ми в цьому розумінні працюємо з міжнародними методиками), не допущена до в'язниць на окуповані території і в РФ, їй жодного разу не дали можливості зустрітися з українськими заручниками або передати їм гуманітарний вантаж", - зазначила Геращенко.



Вона сказала, що Україна наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників. "З ініціативи України від 18 січня відбудеться скайп-конференція за участю представників ТКГ



3 січня Геращенко



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



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Бойовики блокують питання звільнення українських заручників. Про це віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко повідомила у себе в Facebook за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Мінську."Не дивлячись на обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО досі тримає неповнолітніх у в'язниці, це і є ціна слова бойовиків", - зазначила Геращенко.За її словами, незважаючи на заклик лідерів нормандського формату і тристоронньої контактної групи звільнити до Нового року заручників і жест доброї волі з боку України, коли було передано 15 осіб, подальше звільнення заручників було заблоковано."При цьому представники ОРДЛО заявили, що їх жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких, разом з усіма іншими заручниками ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення і передачі їм близько 700 людина в обмін на близько 50 осіб", - підкреслила Геращенко.Україна вже 20 місяців наполягає на участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у звільненні заручників і пошуку зниклих безвісти."Ця авторитетна міжнародна організація, яка має 100-річний досвід звільнення людей і їх пошуку (при цьому ніколи не публікує списки, і ми в цьому розумінні працюємо з міжнародними методиками), не допущена до в'язниць на окуповані території і в РФ, їй жодного разу не дали можливості зустрітися з українськими заручниками або передати їм гуманітарний вантаж", - зазначила Геращенко.Вона сказала, що Україна наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників. "З ініціативи України від 18 січня відбудеться скайп-конференція за участю представників ТКГ Леоніда Кучми і Мартіна Сайдік. Звільнення заручників повинно бути розблоковано - це наша вимога", - зазначила Геращенко.3 січня Геращенко заявила, що країна-агресор Росія шантажує Україну і весь світ питанням звільнення українських заручників.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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