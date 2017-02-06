Марчук: Україна підійшла до болючої межі у війні з Росією

Представник України в мінській переговорній групі Євген Марчук вважає, що керівництву країни час пояснити суспільству межу компромісу з РФ

Україна неминуче наближається до болючого етапу у війні з Росією, заявив в інтерв'ю ЛІГА.net екс-прем'єр-міністр України, представник нашої країни в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук.

"Світовий досвід подібних конфліктів каже, що в підсумку всі приходять до болючого компромісу і діапазону поступок. Але не тих, які пропонував Віктор Пінчук. Зараз можна бути на сто відсотків упевненим, що дуже нескоро Україна повернеться до стану 2013 року. Я маю на увазі неокупований Крим і безпроблемний Донбас", - сказав Марчук.

За словами Марчука, українське суспільство вимагає швидкої перемоги з тією умовою, щоб це не позначилося на їх звичному способі життя, а так не буває. "У нас часто наводять як приклад Хорватію. Але хорвати, щоб звільнити захоплені Сербією території, багато років усією країною жили в умовах військового табору. Ізраїль живе в таких умовах і зараз. Ми вже впритул підійшли до того, що пора ставити питання і озвучити країні те, до якого рівня компромісу може піти Україна. Політик, який це озвучить, дійсно стане камікадзе і втратить рейтинг. Тому момент зволікається до останнього", - сказав він.

Євген Марчук: Вибори в Донбасі можливі не раніше, ніж через три-чотири роки після війни

Говорячи про поле для компромісів, Марчук як приклад назвав формування тимчасових адміністрацій в окремих районах Донбасу і порядок перетину кордону. При цьому політик зазначив, що предметом компромісу не можуть бути питання державного кордону, суверенітету, незалежної зовнішньої і внутрішньої політики, а також інші базові параметри державності.

Тимчасові перехідні адміністрації на території нинішньої зони проведення АТО повинні формуватися місцевою громадою на основі компромісу, пропонує Марчук.

"До цих адміністрацій можуть увійти представники місцевого населення, які залишилися на тимчасово окупованій території і змушені були десь працювати, але вони не брали участі в бойових діях проти ВСУ. Центральна влада, забезпечуючи функціонування загальнонаціонального законодавства, бере на себе допоміжну роль і залучає міжнародні інвестиції на відновлення, а робочі моменти повинні вирішуватися місцевими жителями", - сказав він.

За словами українського представника в Мінську, відведення військової техніки з обох сторін - теж предмет компромісу "при своєрідному рівні дисципліни збройних формувань противника, та й при наших особливостях - теж питання непросте і нашпиговане можливими компромісами".

Окрема тема , яка входить в поле для компромісів - питання перетину кордону . " Якщо державний кордон ніколи не може бути предметом компромісу , то особливий режим її функціонування в перехідний період може бути предметом для дискусії , але тільки в інтересах місцевого населення " , - сказав Марчук