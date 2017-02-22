Турчинов: Агресія в Україні - підготовка РФ до великої війни

На думку секретаря РНБО, незважаючи на санкції та економічний спад, Росія ще довго буде джерелом військової агресії і генератором нестабільності

Олександр Турчинов





"Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни і демонстрації претензій на глобальне лідерство, а також перерозподілу впливу в світі. Не дивлячись на санкції і економічні негаразди, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, погроз щодо безпеки і генератором нестабільності", - сказав Турчинов.



Він зазначив, що ситуація в світі і Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, а це висуває особливі вимоги до якості державної політики.



"А Росія на розгортання військ, їх переозброєння і підготовку свідомо викидає шалені гроші, нехтуючи проблемами економічного розвитку і вирішення гострих соціальних проблем", - уклав секретар РНБО.



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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що війна з Україною є важливим етапом підготовки Російської Федерації до великої війни і демонстрації претензій на світове лідерство. Про це він сказав на засіданні керівного складу Збройних Сил України, передає Укрінформ "Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни і демонстрації претензій на глобальне лідерство, а також перерозподілу впливу в світі. Не дивлячись на санкції і економічні негаразди, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, погроз щодо безпеки і генератором нестабільності", - сказав Турчинов.Він зазначив, що ситуація в світі і Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, а це висуває особливі вимоги до якості державної політики."А Росія на розгортання військ, їх переозброєння і підготовку свідомо викидає шалені гроші, нехтуючи проблемами економічного розвитку і вирішення гострих соціальних проблем", - уклав секретар РНБО.Раніше президент Петро Порошенко заявив , що для президента країни-агресора Росії кордону з Україною не існує взагалі.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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