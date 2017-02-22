Турчинов: Агресія в Україні - підготовка РФ до великої війни
22.02.2017 15:47
На думку секретаря РНБО, незважаючи на санкції та економічний спад, Росія ще довго буде джерелом військової агресії і генератором нестабільності
Олександр Турчинов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що війна з Україною є важливим етапом підготовки Російської Федерації до великої війни і демонстрації претензій на світове лідерство. Про це він сказав на засіданні керівного складу Збройних Сил України, передає Укрінформ.
"Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни і демонстрації претензій на глобальне лідерство, а також перерозподілу впливу в світі. Не дивлячись на санкції і економічні негаразди, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, погроз щодо безпеки і генератором нестабільності", - сказав Турчинов.
Він зазначив, що ситуація в світі і Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, а це висуває особливі вимоги до якості державної політики.
"А Росія на розгортання військ, їх переозброєння і підготовку свідомо викидає шалені гроші, нехтуючи проблемами економічного розвитку і вирішення гострих соціальних проблем", - уклав секретар РНБО.
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Раніше президент Петро Порошенко заявив, що для президента країни-агресора Росії кордону з Україною не існує взагалі.
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"Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни і демонстрації претензій на глобальне лідерство, а також перерозподілу впливу в світі. Не дивлячись на санкції і економічні негаразди, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, погроз щодо безпеки і генератором нестабільності", - сказав Турчинов.
Він зазначив, що ситуація в світі і Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, а це висуває особливі вимоги до якості державної політики.
"А Росія на розгортання військ, їх переозброєння і підготовку свідомо викидає шалені гроші, нехтуючи проблемами економічного розвитку і вирішення гострих соціальних проблем", - уклав секретар РНБО.
Читайте також: Порошенко заявив про загрозу удару з Придністров'я і Криму
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що для президента країни-агресора Росії кордону з Україною не існує взагалі.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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