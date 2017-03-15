З 13:00 вантажоперевезення в окупований Донбас перекриють - РНБО

Всі автомобільні та залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування, будуть перекриті для вантажних перевезень вже сьогодні, 15 березня, до 13:00

Олександр Турчинов





"На виконання рішення РНБО силами Національної поліції і Національної гвардії сьогодні до 13:00 для будь-яких вантажних перевезень всі автомобільні та залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування, будуть перекриті", - сказав секретар РНБО



За його словами, в зоні проведення АТО не буде допущено ніяких провокацій чи диверсійної діяльності, яка шкодить безпеці країни. Він уточнив, що співробітники МВС і СБУ будуть залучати громадськість на допомогу. "Це стосується не судимих, не провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі, забезпечити повний контроль для виконання рішення РНБО... Хочу сказати всім патріотам: хто хоче захищати Україну, будь ласка підписуйте контракт і поповнюйте ряди Збройних сил або НГУ", - підсумував Турчинов.



15 березня 2017 року президент



Рішенням Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 15 березня, до 13:00 всі автомобільні і залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування, будуть перекриті правоохоронцями. Про це повідомляє прес-служба РНБО."На виконання рішення РНБО силами Національної поліції і Національної гвардії сьогодні до 13:00 для будь-яких вантажних перевезень всі автомобільні та залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування, будуть перекриті", - сказав секретар РНБО Олександр Турчинов За його словами, в зоні проведення АТО не буде допущено ніяких провокацій чи диверсійної діяльності, яка шкодить безпеці країни. Він уточнив, що співробітники МВС і СБУ будуть залучати громадськість на допомогу. "Це стосується не судимих, не провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі, забезпечити повний контроль для виконання рішення РНБО... Хочу сказати всім патріотам: хто хоче захищати Україну, будь ласка підписуйте контракт і поповнюйте ряди Збройних сил або НГУ", - підсумував Турчинов.15 березня 2017 року президент Петро Порошенко запропонував РНБО ввести повну зупинку будь-якого транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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