До втечі Януковича причетні генерал РФ і охоронець Путіна - ГПУ

За даними слідства, в період з 22 по 24 лютого 2014 року екс-диктатор перетинав кордон у напрямку Росії двічі

Віктор Янукович (фото - EPA)





Він розповів, що в період з 22 по 24 лютого 2014 го Янукович перетинав кордон у напрямку країни-агресора двічі.



"Перший раз - в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, що на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим (тодішній глава Адміністрації президента ред.), частиною особистої охорони і супроводжуючими особами (йдеться про співмешканку Януковича Любов Полежай - ред.) двома вертольотами Збройних сил Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники - питання відкрите", - сказав Донський.



За його словами, на території РФ Янукович пробув 10-12 годин, зробивши за цей час на військово-транспортному літаку внутрішній переліт по країні - з Єйська в Анапу. Чи зустрічався тоді екс-диктатор з будь-ким з представників російської влади, на сьогоднішній день не доведено, підкреслив прокурор.



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Як повідомив Донський, близько 13:00 за київським часом Янукович вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, орендований у той час Чорноморським флотом країни-агресора. До ночі з 23 на 24 лютого він знаходився на базі ЧФ в Криму, після чого на російському військовому кораблі знову залишив Україну і відправився в Росію.



"У нас є доказ по генералу російської армії, який керував операцією переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти до Криму. Встановлено і особистість людини з охорони президента Росії. Ці двоє курирували групу виконавців, одночасно координуючи їх дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким (обидва згодом залишилися в РФ - ред.)", - зазначив прокурор.



18 травня 2017 року



Українське слідство володіє даними про причетність російського генерала і співробітника охорони президента Росії Володимира Путіна до організації втечі Віктора Януковича в РФ в лютому 2014 року. Про це в інтерв'ю російському виданню Новая газета повідомив прокурор департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донськой.Він розповів, що в період з 22 по 24 лютого 2014 го Янукович перетинав кордон у напрямку країни-агресора двічі."Перший раз - в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, що на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим (тодішній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв .), частиною особистої охорони і супроводжуючими особами (йдеться про співмешканку Януковича Любов Полежай -.) двома вертольотами Збройних сил Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники - питання відкрите", - сказав Донський.За його словами, на території РФ Янукович пробув 10-12 годин, зробивши за цей час на військово-транспортному літаку внутрішній переліт по країні - з Єйська в Анапу. Чи зустрічався тоді екс-диктатор з будь-ким з представників російської влади, на сьогоднішній день не доведено, підкреслив прокурор.Читайте також: Екс-диктатор Янукович хоче особисто "допитати" Порошенка Як повідомив Донський, близько 13:00 за київським часом Янукович вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, орендований у той час Чорноморським флотом країни-агресора. До ночі з 23 на 24 лютого він знаходився на базі ЧФ в Криму, після чого на російському військовому кораблі знову залишив Україну і відправився в Росію."У нас є доказ по генералу російської армії, який керував операцією переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти до Криму. Встановлено і особистість людини з охорони президента Росії. Ці двоє курирували групу виконавців, одночасно координуючи їх дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким (обидва згодом залишилися в РФ -.)", - зазначив прокурор.18 травня 2017 року відбудеться підготовче судове засідання у справі Януковича про державну зраду. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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