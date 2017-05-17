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До втечі Януковича причетні генерал РФ і охоронець Путіна - ГПУ

17.05.2017 13:29
За даними слідства, в період з 22 по 24 лютого 2014 року екс-диктатор перетинав кордон у напрямку Росії двічі
До втечі Януковича причетні генерал РФ і охоронець Путіна - ГПУ
Віктор Янукович (фото - EPA)
Українське слідство володіє даними про причетність російського генерала і співробітника охорони президента Росії Володимира Путіна до організації втечі Віктора Януковича в РФ в лютому 2014 року. Про це в інтерв'ю російському виданню Новая газета повідомив прокурор департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донськой.

Він розповів, що в період з 22 по 24 лютого 2014 го Янукович перетинав кордон у напрямку країни-агресора двічі.

"Перший раз - в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, що на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим (тодішній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв - ред.), частиною особистої охорони і супроводжуючими особами (йдеться про співмешканку Януковича Любов Полежай - ред.) двома вертольотами Збройних сил Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники - питання відкрите", - сказав Донський.

За його словами, на території РФ Янукович пробув 10-12 годин, зробивши за цей час на військово-транспортному літаку внутрішній переліт по країні - з Єйська в Анапу. Чи зустрічався тоді екс-диктатор з будь-ким з представників російської влади, на сьогоднішній день не доведено, підкреслив прокурор.

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Як повідомив Донський, близько 13:00 за київським часом Янукович вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, орендований у той час Чорноморським флотом країни-агресора. До ночі з 23 на 24 лютого він знаходився на базі ЧФ в Криму, після чого на російському військовому кораблі знову залишив Україну і відправився в Росію.

"У нас є доказ по генералу російської армії, який керував операцією переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти до Криму. Встановлено і особистість людини з охорони президента Росії. Ці двоє курирували групу виконавців, одночасно координуючи їх дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким (обидва згодом залишилися в РФ - ред.)", - зазначив прокурор.

18 травня 2017 року відбудеться підготовче судове засідання у справі Януковича про державну зраду.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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