Раду просять зняти недоторканність з трьох депутатів

ГПУ в ході перевірки е-декларацій підготувала подання на позбавлення депутатського імунітету Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея і Андрія Лозового

Генеральна прокуратура в ході перевірки електронних декларацій народних депутатів підготувала подання на зняття депутатської недоторканності з парламентаріїв Геннадія Бобова (група Відродження), Євгенія Дейдея ( Народний фронт ) і Андрія Лозового ( Радикальна партія ). Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко "У ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК), Євгенія Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК ) і Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 КК)", - повідомив він.Згідно із зазначеними Луценком статтями Кримінального кодексу, Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків і внесення в декларацію недостовірної інформації, Дейдея - в незаконному збагаченні, Лозового - в незаконному збагаченні і ухиленні від сплати податків.Дейдей і Лозовий були обрані в Раду за партійними списками Народного фронту і Радикальної партії, а Бобов пройшов самовисуванцем по одномандатному округу N196 в Черкаській області.

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