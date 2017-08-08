Заступника Авакова допитають у Генпрокуратурі

Сергій Яровий дасть свідчення у кримінальному провалженні про події 2 травня 2014 року в Одесі та незаконні дії міліції, які послідували за цим

Сьогодні, 8 серпня, о 11:00 на допит в Генеральну прокуратуру як свідок повинен був з'явитися перший заступник глави МВС Сергій Яровий. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, яка опублікувала текст повістки чиновнику."Громадянин Яровий Сергій Анатолійович, який за станом на 2 травня 2014 року обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ відповідно до вимог ст. 133 і ст.135 КПК викликається... до старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управління спецрозслідування Департаменту спецрозслідування ГПУ старшого радника юстиції Зіньківського І.П.", - йдеться в повідомленні.Допит пройде за адресою вул. Борисоглібська, 18.Яровий викликаний к свідок в кримінальному провадженні №42014160000000186 2 травня 2014 року (неналежне виконання службових обов'язків посадовими особами міліції під час масових заворушень в Одесі, перевищення службових повноважень при незаконному звільненні з ізолятора тимчасового вмісту 4 травня того ж року 63 затриманих за безлади).

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 людей, ще 247 постраждали. Зіткнення в центрі міста відбулися ближче до вечора між учасниками проукраїнської акції, вболівальниками ФК Чорноморець і ФК Металіст з одного боку, і прихильниками проросійського "антимайдану" - з іншого.



Кілька учасників проукраїнської акції загинули від куль сепаратистів. Пізніше кілька десятків людей загинули від задухи, опіків, травм при падінні внаслідок пожежі в одеському Будинку профспілок, де сховалися проросійські демонстранти.



У червні 2016 року було завершено ідентифікація тіл всіх загиблих.



Екс-заступник начальника міліції Одеської області Дмитро Фучеджі, розшукуваний за підозрою в організації масових заворушень в Одесі і службовій недбалості, отримав громадянство Росії.



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