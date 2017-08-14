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Південмаш заперечує свою участь в ядерній програмі КНДР

14.08.2017 17:40
Південмаш заявляє, що ракети і ракетні комплекси військового призначення в роки незалежності не випускалися і не випускаються
Південмаш заперечує свою участь в ядерній програмі КНДР
Українське державне підприємство Південний машинобудівний завод заперечує свою причетність до північнокорейських ракетних програм космічного або оборонного характеру. Про це йдеться в опублікованій на сайті підприємства заяві.

Південмаш повідомляє, що ракети і ракетні комплекси військового призначення в роки незалежності не випускалися і не випускаються.

"Єдиний серійний двигун, що поставляється в останні роки на експорт (РД-843 в Італію для європейської ракети-носія "Вега"), призначений для запуску і роботи в умовах відкритого космосу і за своїми характеристиками (в тому числі, по силі тяги) не придатний для використання в балістичних ракетах військового призначення", - йдеться в заяві

Завод також заперечує, що є основним виробником ракет для РФ і заявляє, що "взагалі не постачає до РФ ні ракети, ні їх деталі і складальні одиниці, включаючи ракетні двигуни".

Раніше сьогодні американське видання The New York Times з посиланням на припущення експерта з ракетних технологій Майкла Еллемана з Міжнародного інституту стратегічних досліджень опублікувало статтю, в якій говориться, що успіх ракетної програми КНДР став можливий не в останню чергу нібито завдяки покупці двигунів з "українського заводу з історичними зв'язками з Росією". Угода нібито могла відбутися на чорному ринку.

Цю інформацію також спростував глава РНБО Олександр Турчинов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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