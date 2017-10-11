Як Росія обходить санкції при покупці софта Microsoft - Reuters

Є чимало лазівок, що дозволяють окупантам не турбуватися про санкції США й купувати ліцензійне програмне забезпечення американської корпорації

Фото: ЕРА





Ці акти купівлі-продажу демонструють, наскільки іноземні уряди і фірми обмежено виконують режим санкцій, накладений на РФ за захоплення Кримського півострова, пише джерело.



Деякі користувачі надали Microsoft фіктивні дані про їх особистості, розповіли Reuters люди, які беруть участь в транзакції. У кожному такому випадку софт продавали через третіх осіб, і журналісти не мають доказів того, що Microsoft поставляли продукти безпосередньо подсанкціонним організаціям.



"Microsoft прихильна дотриманню вимог законодавства, і ми розслідуємо цю проблему. У нас надійні процеси дотримання торгових норм у всьому світі, щоб гарантувати, що наші партнери дотримуються всіх умов, включаючи негайне припинення передбачуваних незаконних продажів партнерами, а також рішучих заходів щодо запобігання доступу подсанкціонних клієнтів до використання наших продуктів і послуг", - так відповіли в компанії на запит Reuters про ситуацію.



Люди, які брали участь в п'яти підозрілих транзакціях, підтвердили агентству, що софт все ж був придбаний.



Журналісти виявили, що РФ і її ставленики в Криму купили більше 5000 продуктів Microsoft на суму близько 60 млн рублів (близько $1 млн).



"Сума відносно невелика, але такий софт життєво важливий для багатьох фірм і організацій в Росії і Криму. В базу даних також не входять приватні компанії, тому масштаб проблеми може бути набагато більше", - зазначили автори розслідування.



У списку покупців ПО Microsoft - військовий концерн Алмаз-Антей, Федеральне автономне установа Головне управління державної експертизи РФ, Рятувальний центр Міноборони РФ в Криму та інші.



В одному з епізодів обходу санкцій в червні 2016 року завод "Море" в Криму придбав 150 ліцензій Windows Server, SQL Server і MS Office у зареєстрованій в Москві фірми ТОВ Веб-Потік. "Якби ми купили безпосередньо у Microsoft, були б санкції. Але не було ніяких проблем з покупкою у російської фірми", - розповів Reuters працівник верфі.



"Ще один спосіб обійти "кримські" обмеження: коли користувач реєструє продукт на сайті Microsoft, які не вписувати там кримську адресу", - повідомляє агентство з посиланням на трьох людей, які залучені в такі схеми. За їх словами, зазвичай використовуються адреси Краснодарського краю РФ.



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У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС



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Випущене Microsoft Corp програмне забезпечення, незважаючи на санкції США, було отримано держорганізаціями й фірмами в РФ і окупованому Криму. Про це свідчать офіційні документи з бази даних російських держзакупівель, пише агентство Reuters.Ці акти купівлі-продажу демонструють, наскільки іноземні уряди і фірми обмежено виконують режим санкцій, накладений на РФ за захоплення Кримського півострова, пише джерело.Деякі користувачі надали Microsoft фіктивні дані про їх особистості, розповіли Reuters люди, які беруть участь в транзакції. У кожному такому випадку софт продавали через третіх осіб, і журналісти не мають доказів того, що Microsoft поставляли продукти безпосередньо подсанкціонним організаціям."Microsoft прихильна дотриманню вимог законодавства, і ми розслідуємо цю проблему. У нас надійні процеси дотримання торгових норм у всьому світі, щоб гарантувати, що наші партнери дотримуються всіх умов, включаючи негайне припинення передбачуваних незаконних продажів партнерами, а також рішучих заходів щодо запобігання доступу подсанкціонних клієнтів до використання наших продуктів і послуг", - так відповіли в компанії на запит Reuters про ситуацію.Люди, які брали участь в п'яти підозрілих транзакціях, підтвердили агентству, що софт все ж був придбаний.Журналісти виявили, що РФ і її ставленики в Криму купили більше 5000 продуктів Microsoft на суму близько 60 млн рублів (близько $1 млн)."Сума відносно невелика, але такий софт життєво важливий для багатьох фірм і організацій в Росії і Криму. В базу даних також не входять приватні компанії, тому масштаб проблеми може бути набагато більше", - зазначили автори розслідування.У списку покупців ПО Microsoft - військовий концерн Алмаз-Антей, Федеральне автономне установа Головне управління державної експертизи РФ, Рятувальний центр Міноборони РФ в Криму та інші.В одному з епізодів обходу санкцій в червні 2016 року завод "Море" в Криму придбав 150 ліцензій Windows Server, SQL Server і MS Office у зареєстрованій в Москві фірми ТОВ Веб-Потік. "Якби ми купили безпосередньо у Microsoft, були б санкції. Але не було ніяких проблем з покупкою у російської фірми", - розповів Reuters працівник верфі."Ще один спосіб обійти "кримські" обмеження: коли користувач реєструє продукт на сайті Microsoft, які не вписувати там кримську адресу", - повідомляє агентство з посиланням на трьох людей, які залучені в такі схеми. За їх словами, зазвичай використовуються адреси Краснодарського краю РФ.Читайте також: Новий режим санкцій США проти Росії: чи вигідний він Україні Раніше німецький концерн Siemens виявився в епіцентрі скандалу, пов'язаного з поставками турбін в Крим. У липні обладнання було привезено до Криму для використання на споруджуваних електростанціях всупереч санкціям ЄС, що забороняє поставки технологій для енергетики на окупований Росією півострів.У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти РФ. Siemens подав до суду з вимогою визнати угоду про постачання устаткування, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною, і повернути турбіни. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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