Міносвіти затвердило правила прийому до ВНЗ на 2018-й рік

Названо особливості, дати і терміни вступної кампанії-2018

На офіційному сайті Міністерства освіти оприлюднили правила вступу до вищих навчальних закладів у 2018 році.



Згідно з новими правилами, абітурієнти зможуть подати сім заяв на чотири спеціальності, якщо хочуть вступити на бюджетну форму навчання, і необмежену кількість заяв під час вступу на контрактну форму навчання.



Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів триватиме з 2 до 25 липня 2018, а з 12 до 26 липня заяви і документи будуть приймати в вузах.



Рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, повинні бути оприлюднені до 1 серпня.



У 2018 році будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017 і 2018 років.

Оцінки з іноземних мов, однак, ураховуватимуть лише за сертифікатами за 2018 рік.





На бюджетні місця зарахування відбудеться до 7 серпня, а тих , хто буде вчитися на контрактній формі - до 30 вересня.







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