Проросійський Аграмунт переобраний президентом ПАРЄ
23.01.2017 14:07
Зроблю все, щоб належним чином управляти ПАРЄ не дивлячись на всі складнощі, з якими стикається асамблея, сказав Педро Аграмунт
Педро Аграмунт (фото - скріншот відео)
Парламентська асамблея Ради Європи офіційно вибрала Педро Аграмунта на посаду президента на 2017 рік. Про це повідомляє
Європейська правда. Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році.
"Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування за регламентом асамблеї, оскільки переобрання президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є тільки одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру", - наголошується в повідомленні.
"Я зроблю все, щоб належним чином управляти ПАРЄ не дивлячись на всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.
11 жовтня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір поставити питання про дострокове припинення повноважень президента асамблеї Педро Аграмунта.
10 жовтня, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, Аграмунт заявив, що асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії.
Європейська правда. Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році.
"Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування за регламентом асамблеї, оскільки переобрання президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є тільки одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру", - наголошується в повідомленні.
"Я зроблю все, щоб належним чином управляти ПАРЄ не дивлячись на всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.
11 жовтня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір поставити питання про дострокове припинення повноважень президента асамблеї Педро Аграмунта.
10 жовтня, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, Аграмунт заявив, що асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії.
Читайте також: Геращенко: У доповіді ПАРЄ немає слів про репресії в АРК і Донбасі
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