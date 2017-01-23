Проросійський Аграмунт переобраний президентом ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно вибрала Педро Аграмунта на посаду президента на 2017 рік. Про це повідомляє

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році.





"Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування за регламентом асамблеї, оскільки переобрання президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є тільки одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру", - наголошується в повідомленні.





"Я зроблю все, щоб належним чином управляти ПАРЄ не дивлячись на всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.





11 жовтня віце-спікер Верховної Ради