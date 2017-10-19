З'явилося відео наїзду автомобіля на пішоходів в Харкові

Примітка: на відео є жорстокі кадри, 18+



У мережі опубліковано відеозапис з камери спостереження, на якому видно момент наїзду іномарки на людей у ​​вчорашньому ДТП в центрі Харкова. Його опублікував у себе в Facebook народний депутат

Антон Геращенко.



На записі видно, як

"Лексус", який вилетів на тротуар, змітає перехожих.



"За останні два роки водій "Лексуса" вісім (!!!) раз затримувалася патрульною поліцією Харкова за порушення правил дорожнього руху: починаючи від проїзду на червоне світло і закінчуючи порушенням правил паркування. Кожен раз їй виписувалося штрафи в розмірі 255-510 гривень. Однак це не зробило ніякого виховного ефекту", - додав Геращенко.





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18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Ще шестеро перехожих отримали травми, двоє з них - у важкому стані.



За кермом Lexus була 20-річна дівчина Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ Група-Тайфун, голови правління і гендиректора ПрАТ Укренергочормет. Вона затримана на три доби, знаходиться

в ізоляторі тимчасового утримання . Раніше це авто вже їздило на червоне світло світлофора .





Серед загиблих - Олександр Євтєєв ( 27 років ) , Ніна Кобісєва ( 28 років ) , Олена Умаєва . Поранені , серед інших , Олена Берченко ( 25 років ) , Юрій Неудачін ( 24 роки ) і Оксана Нестеренко ( 36 років ) .



Місцеві ЗМІ пишуть з посиланням на джерела в поліції , що результати огляду водія іншої машини , Volkswagen Touareg , " можуть кардинально змінити картину події " .





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