Польща привітала українців з отриманням безвізового режиму
17.05.2017, 15:13
Поделиться:
Польща привітала Україну з отриманням безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Привітання двома мовами зачитав польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, його звернення опубліковано на Youtube-каналі МЗС країни.
"Дорогі українці! Три роки тому на Революції гідності ви вибрали Європу, і сьогодні ми вітаємо вас з розпростертими обіймами", - сказав він.
За словами глави МЗС Польщі, після затяжних переговорів за активної участі Польщі все ж було прийнято рішення про введення безвізового режиму для українців.
"Це важливий і щасливий момент у відносинах ЄС і України. Від щирого серця запрошую вас відвідати Польщу та інші країни Шенгенської зони", - резюмував Ващиковський, додавши "вітаємо!" українською мовою.
6 квітня 2017 року Європарламент проголосував за надання українцям безвізового режиму, а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.
Сьогодні, 17 травня, в Страсбурзі на засіданні Європарламенту будуть підписані фінальні документи про впровадження безвізового режиму ЄС-Україна.