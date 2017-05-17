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Польща привітала українців з отриманням безвізового режиму

17.05.2017, 15:13
Польща привітала Україну з отриманням безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Привітання двома мовами зачитав польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, його звернення опубліковано на Youtube-каналі МЗС країни.

"Дорогі українці! Три роки тому на Революції гідності ви вибрали Європу, і сьогодні ми вітаємо вас з розпростертими обіймами", - сказав він.

За словами глави МЗС Польщі, після затяжних переговорів за активної участі Польщі все ж було прийнято рішення про введення безвізового режиму для українців.

"Це важливий і щасливий момент у відносинах ЄС і України. Від щирого серця запрошую вас відвідати Польщу та інші країни Шенгенської зони", - резюмував Ващиковський, додавши "вітаємо!" українською мовою.

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6 квітня 2017 року Європарламент проголосував за надання українцям безвізового режиму, а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.

Сьогодні, 17 травня, в Страсбурзі на засіданні Європарламенту будуть підписані фінальні документи про впровадження безвізового режиму ЄС-Україна.

Відео: Youtube / PolandMFA

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