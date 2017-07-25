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Порошенко призначив нового главу Держприкордонслужби

25.07.2017, 17:32
Президент Петро Порошенко  призначив головою Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Про це глава держави повідомив в  Facebook.

Порошенко зазначив, що отримав рапорт від глави Держприкордонслужби Віктора Назаренка про звільнення із займаної посади за станом здоров'я. Він подякував Назаренку за "безпрецедентну роботу" з розвитку служби в непрості часи.

Президент присвоїв Віктору Назаренку звання генерала армії і призначив його своїм радником.

"Я як президент задоволений станом справ в прикордонній службі. Але здоров'я є здоров'я, ми повинні це враховувати. Дуже хвилювався Віктор Олександрович під час останнього візиту президента Білорусі. На жаль, це може статися з кожним. Саме тому мною було прийнято рішення задовольнити рапорт. Одночасно я підписав указ про призначення генерала Назаренка своїм радником", - сказав він.

Після цього заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк зачитав указ президента, яким генерал-полковнику Назаренку присвоюється звання генерала армії.

За даними української служби Бі-бі-сі, до призначення головою Державної прикордонної служби 52-річний Петро Цигикал очолював департамент оперативної діяльності ДПСУ.

У 2015 році Порошенко вручив Цигикалу генеральські погони, зазначивши, що він є учасником бойових дій в Донбасі.

Зараз він має звання генерал-лейтенанта.

Петро Цигикал одружений, має двох дочок.

Раніше сьогодні повідомлялося, що глава Державної прикордонної служби Нзаренко подав у відставку. Він очолював Держприкордонслужбу з 23 жовтня 2014 року.

21 липня повідомлялося, що в Адміністрації президента на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю, на якій були присутні Петро Порошенко і Олександр Лукашенко, Назаренко знепритомнів.

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