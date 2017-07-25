Порошенко призначив нового главу Держприкордонслужби

Президент

Про це глава держави повідомив в

Віктора Назаренка про звільнення із займаної посади за станом здоров'я.

Він подякував Назаренку за "безпрецедентну роботу" з розвитку служби в непрості часи.





Президент присвоїв Віктору Назаренку звання генерала армії і призначив його своїм радником.





"Я як президент задоволений станом справ в прикордонній службі. Але здоров'я є здоров'я, ми повинні це враховувати. Дуже хвилювався Віктор Олександрович під час останнього візиту президента Білорусі. На жаль, це може статися з кожним. Саме тому мною було прийнято рішення задовольнити рапорт.

Одночасно я підписав указ про призначення генерала Назаренка своїм радником", - сказав він.





Після цього заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк зачитав указ президента, яким генерал-полковнику Назаренку присвоюється звання генерала армії.





За даними української служби