"В бой идут одни старики": в Криму підтримали Караметова - відео

Сьогодні, 14 серпня, у відповідь на викрадення силовиками окупаційної влади в Криму 76-річного Сервера Караметова щонайменше ще чотири літні людини провели поодинокі пікети в Сімферополі з точно таким же плакатом, який був в руках у "затриманого".





Про це повідомляє місцева жителька Лілія Буджурова у себе в Facebook.

Пікети пройшли біля будівлі колишніх урядових будівель тимчасово окупованих росіянами Криму - парламенту, Ради міністрів, МВС і Верховного суду Криму, а також в парку на Павленка.









Кримський татарин Заїр Смедляєв повідомляє про п'ять "затриманих", називаючи їхні імена: Давлатов Ярікул, Дьячков Олександр, Сейтумеров Сейтумеров, Тейфук Сервер і Аблаєв Осман.

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