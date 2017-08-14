"В бой идут одни старики": в Криму підтримали Караметова - відео
14.08.2017, 11:28
Сьогодні, 14 серпня, у відповідь на викрадення силовиками окупаційної влади в Криму 76-річного Сервера Караметова щонайменше ще чотири літні людини провели поодинокі пікети в Сімферополі з точно таким же плакатом, який був в руках у "затриманого". Про це повідомляє місцева жителька Лілія Буджурова у себе в Facebook.
Пікети пройшли біля будівлі колишніх урядових будівель тимчасово окупованих росіянами Криму - парламенту, Ради міністрів, МВС і Верховного суду Криму, а також в парку на Павленка.
Кримський татарин Заїр Смедляєв повідомляє про п'ять "затриманих", називаючи їхні імена: Давлатов Ярікул, Дьячков Олександр, Сейтумеров Сейтумеров, Тейфук Сервер і Аблаєв Осман.
"Голос совісті справедливості нічим не заглушити. І ніщо цьому не перешкода. Наші старці, які вийшли на поодинокі пікети, хранителі цінностей цього народу, показали красивим мужнім вчинком, що для істини не існує перешкод", - пише жителька Бахчисараю Муміне Салієва.
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РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Пікети пройшли біля будівлі колишніх урядових будівель тимчасово окупованих росіянами Криму - парламенту, Ради міністрів, МВС і Верховного суду Криму, а також в парку на Павленка.
Кримський татарин Заїр Смедляєв повідомляє про п'ять "затриманих", називаючи їхні імена: Давлатов Ярікул, Дьячков Олександр, Сейтумеров Сейтумеров, Тейфук Сервер і Аблаєв Осман.
"Голос совісті справедливості нічим не заглушити. І ніщо цьому не перешкода. Наші старці, які вийшли на поодинокі пікети, хранителі цінностей цього народу, показали красивим мужнім вчинком, що для істини не існує перешкод", - пише жителька Бахчисараю Муміне Салієва.
8 серпня 2017 року окупанти і колабораціоністи в Сімферополі викрали Сервера Караметова, який вийшов на одиночний пікет на підтримку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Підконтрольний Кремлю суд міста присудив Караметову 10 діб адмінарешту за "опір співробітникам поліції" і оштрафував на 10 тисяч рублів (близько 4200 гривень). "Суд" відхилив апеляцію захисту і залишив кримчанина під вартою до 19 серпня. Караметову 76 років, у нього хвороба Паркінсона.
Читайте також: Прокуратура розслідує "арешт" 76-річного кримського татарина
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Відео і фото: Facebook / Ліля Буджурова
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