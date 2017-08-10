Перед залізничним вокзалом в Києві стріляли, є поранені

Сьогодні вранці, 10 серпня, на Вокзальній площі в Києві двоє невідомих відкрили вогонь з травматичної зброї, внаслідок чого троє людей були поранені.





Про це повідомила в Facebook начальник відділу комунікацій Головного управління столичної Нацполіції Оксана Блищик.

"О 09:50 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу в результаті конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно з травматичної зброї, трьох чоловіків", - йдеться в повідомленні.





Нападникам вдалося втекти, оголошений розшук.





Постраждалі госпіталізовані з пораненнями ніг і рук, їм надають медичну допомогу.



