Порошенко закликав українців покинути російські соцмережі
16.05.2017 15:54
Президент також повідомив про закриття його офіційних сторінок в ВКонтакте і Одноклассниках
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко закликав громадян України залишити російські соціальні мережі і повідомив про закриття його офіційних сторінок в них. Відповідну заяву глави держави опубліковано на його сторінках в ВКонтакте і Одноклассниках.
Порошенко зазначив, що "гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики", тому з метою "впливу на опонентів і контрпропаганди" його команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах.
Однак, підкреслює президент, "масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше і більш рішуче".
"Українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до ВКонтакте, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах будуть закриті. Закликаю усіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - заявив Порошенко.
Раніше сьогодні, 16 травня, був опублікований указ президента про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фізичних та 468 юридичних осіб. Зокрема, під заборону потрапили російські соцмережі та IT-сервіси.
Читайте також: Заборона соцмереж: Укртелеком почав виконувати указ президента
Порошенко зазначив, що "гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики", тому з метою "впливу на опонентів і контрпропаганди" його команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах.
Однак, підкреслює президент, "масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше і більш рішуче".
"Українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до ВКонтакте, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах будуть закриті. Закликаю усіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - заявив Порошенко.
Раніше сьогодні, 16 травня, був опублікований указ президента про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фізичних та 468 юридичних осіб. Зокрема, під заборону потрапили російські соцмережі та IT-сервіси.
Читайте також: Заборона соцмереж: Укртелеком почав виконувати указ президента
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