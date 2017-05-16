Порошенко закликав українців покинути російські соцмережі

Президент також повідомив про закриття його офіційних сторінок в ВКонтакте і Одноклассниках

Петро Порошенко

Одноклассниках.



Порошенко зазначив, що "гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики", тому з метою "впливу на опонентів і контрпропаганди" його команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах.



Однак, підкреслює президент, "масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше і більш рішуче".



"Українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до ВКонтакте, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах будуть закриті. Закликаю усіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - заявив Порошенко.



Раніше сьогодні, 16 травня,



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Президент Петро Порошенко закликав громадян України залишити російські соціальні мережі і повідомив про закриття його офіційних сторінок в них. Відповідну заяву глави держави опубліковано на його сторінках в ВКонтакте Порошенко зазначив, що "гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики", тому з метою "впливу на опонентів і контрпропаганди" його команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах.Однак, підкреслює президент, "масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше і більш рішуче"."Українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до ВКонтакте, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах будуть закриті. Закликаю усіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - заявив Порошенко.Раніше сьогодні, 16 травня, був опублікований указ президента про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фізичних та 468 юридичних осіб. Зокрема, під заборону потрапили російські соцмережі та IT-сервіси. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





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