Лисенко: боєць АТО потрапив в полон до на Світлодарській дузі

Український військовий потрапив в полон до проросійських найманців 18 грудня

Під час боїв на Світлодарській дузі один український військовий потрапив в полон до бойовиків терористичної організації ДНР. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net "18 грудня в ході боїв на Світлодарській дузі один наш військовий потрапив у ворожий полон", - сказав Лисенко.Він не став повідомляти ЛІГА.net подробиці про бійцяАТО, який потрапив в полон. "Поки є тільки підтверджений факт і все", - сказав Лисенко.За його словами, з'явилася інформація про те, що нібито бойовика ДНР взяли в полон не відповідає дійсності.18 грудня внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, а шестеро отримали поранення. Ще 10 військовослужбовців отримали травми і контузії. Це, за словами спікера, найвідчутніші втрати сил АТО за останні п'ять місяців.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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