USD:  25.60  25.87   EUR:  29.88  30.41  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

В Іспанії затримали судно з українським екіпажем - ЗМІ

10.08.2017 17:19
Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовано
В Іспанії затримали судно з українським екіпажем - ЗМІ
Фото: dumskaya.net
Влада Іспанії затримала суховантаж Lady Boss з 11 українцями і двома болгарами на борту, яких підозрюють в торгівлі наркотиками. Про це повідомляє Думская.
 
"8 серпня в Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта українців. Як виявилося, іспанський патрульний літак засік судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів", - йдеться в повідомленні.

Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовано.

"Суховантаж доставлений в іспанський порт Альмерія. Серед моряків є жителі Одеси і області", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2016 року біля іспанського узбережжя недалеко від міста Мурсія співробітники цивільної гвардії Іспанії затримали судно з 14,5 тоннами гашишу. На борту судна затримано двох осіб - громадяни Голландії та Болгарії. На судні було виявлено 540 тюків гашишу.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
любовный гороскоп овен
 