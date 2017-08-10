В Іспанії затримали судно з українським екіпажем - ЗМІ

Влада Іспанії затримала суховантаж Lady Boss з 11 українцями і двома болгарами на борту, яких підозрюють в торгівлі наркотиками. Про це повідомляє

"8 серпня в Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта українців. Як виявилося, іспанський патрульний літак засік судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів",

- йдеться в повідомленні.





Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн.

Екіпаж і судно заарештовано.





"Суховантаж доставлений в іспанський порт Альмерія. Серед моряків є жителі Одеси і області", - йдеться в повідомленні.





Раніше повідомлялося , що у вересні 2016 року біля іспанського узбережжя недалеко від міста Мурсія співробітники цивільної гвардії Іспанії затримали судно з 14,5 тоннами гашишу.

На борту судна затримано двох осіб - громадяни Голландії та Болгарії.

На судні було виявлено 540 тюків гашишу.



