В Іспанії затримали судно з українським екіпажем - ЗМІ
10.08.2017 17:19
Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовано
Фото: dumskaya.net
Влада Іспанії затримала суховантаж Lady Boss з 11 українцями і двома болгарами на борту, яких підозрюють в торгівлі наркотиками. Про це повідомляє Думская.
"8 серпня в Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта українців. Як виявилося, іспанський патрульний літак засік судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів", - йдеться в повідомленні.
Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовано.
"Суховантаж доставлений в іспанський порт Альмерія. Серед моряків є жителі Одеси і області", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у вересні 2016 року біля іспанського узбережжя недалеко від міста Мурсія співробітники цивільної гвардії Іспанії затримали судно з 14,5 тоннами гашишу. На борту судна затримано двох осіб - громадяни Голландії та Болгарії. На судні було виявлено 540 тюків гашишу.
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"8 серпня в Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта українців. Як виявилося, іспанський патрульний літак засік судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів", - йдеться в повідомленні.
Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовано.
"Суховантаж доставлений в іспанський порт Альмерія. Серед моряків є жителі Одеси і області", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у вересні 2016 року біля іспанського узбережжя недалеко від міста Мурсія співробітники цивільної гвардії Іспанії затримали судно з 14,5 тоннами гашишу. На борту судна затримано двох осіб - громадяни Голландії та Болгарії. На судні було виявлено 540 тюків гашишу.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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