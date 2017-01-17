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Смог у Києві: поради фахівця, що потрібно робити

17.01.2017 16:44
Фахівець каже, що на вулиці знаходиться можна, потрібно більше пити води
Киянам і гостям міста рекомендують більше вживати рідини (до двох літрів на добу) і знаходиться подалі від автомобільних трас в зв'язку зі смогом, що з'явився вранці. Про це ЛІГА.net повідомив сьогодні директор лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.

За його словами, це природне явище, яке пов'язане з інверсією температури і підвищеною вологістю. "Це фізичне явище. Воно ніяк не пов'язане із забрудненням повітря", - сказав Чумак.

Він підкреслив, що є загроза накопичення шкідливих речовин в місцях, які перебувають з джерелом забруднення.

"У Києві основне джерело забруднення - це автомобільний транспорт і працюючі котельні", - зазначив фахівець.

Чумак додав, що перебування на вулиці можливо, але бажано знаходиться подалі від автомобільних трас. "Можна гуляти на вулиці, головне - не поруч з автомобільними трасами", - підкреслив Чумак.

До групи ризику потрапляють вагітні, маленькі діти, пенсіонери та люди з хронічними захворюваннями.

Чумак додав, що поки немає необхідності вводити обмежувальні і профілактичні заходи щодо організованих колективів.

17 січня повідомлялося, що смог у Києві пов'язаний з погодою і протримається не менше трьох днів.

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Ирина Морозова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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