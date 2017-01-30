В Авдіївці бійці АТО взяли в полон трьох бойовиків
30.01.2017 12:22
В ході боїв в Авдіївці українські військові взяли в полон терористів, двоє з яких померли від отриманих поранень
Авдіївка (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
В районі Авдіївки Донецької області бійці АТО взяли в полон трьох бойовиків терористичної організації ДНР, передає кореспондент ЛІГА.net.
За інформацією ЛІГА.net, двоє з них померли від отриманих поранень.
Прес-секретар 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук, зазначила, що живим залишився один терорист.
Станом на 09:00 ранку бої в районі Авдіївської промзони тривають: після зниження активності окупантів вночі інтенсивність обстрілів по дузі від колишнього Донецького аеропорту до Ясинуватської розв'язки знову зросла.
В результаті контрнаступу в районі Авдіївки українські військові зайняли стратегічно важливий пункт.
Читайте також: Контрудар. Армія України тіснить росіян і бойовиків в Донбасі
За інформацією ЛІГА.net, двоє з них померли від отриманих поранень.
Прес-секретар 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук, зазначила, що живим залишився один терорист.
Станом на 09:00 ранку бої в районі Авдіївської промзони тривають: після зниження активності окупантів вночі інтенсивність обстрілів по дузі від колишнього Донецького аеропорту до Ясинуватської розв'язки знову зросла.
В результаті контрнаступу в районі Авдіївки українські військові зайняли стратегічно важливий пункт.
Читайте також: Контрудар. Армія України тіснить росіян і бойовиків в Донбасі
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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