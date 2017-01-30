В Авдіївці бійці АТО взяли в полон трьох бойовиків

В ході боїв в Авдіївці українські військові взяли в полон терористів, двоє з яких померли від отриманих поранень

Авдіївка (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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