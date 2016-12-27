У МЗС очікують ратифікації Нідерландами асоціації в березні 2017

Заступник міністра закордонних справ заявила, що Нідерланди будуть вносити в Сенат питання про ратифікацію асоціації Україна-ЄС після 15 березня





"Він (прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, - ред.) буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію вже після виборів, після 15 березня, оскільки це питання досить політизоване. Хоча зараз можна сказати, що підтримати ратифікацію в Сенаті готові 43-44 представника Сенату з 75", - повідомила Зеркаль.



Заступник міністра запевняє, що за підрахунками уряду Нідерландів, з 150 депутатів нижньої палати парламенту близько 90 готові підтримати ратифікацію угоди про асоціацію.



22 грудня 2016 року в Міністерстві закордонних справ



У Міністерстві закордонних справ очікують, що парламент Нідерландів ратифікує угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною після 15 березня 2017 року. Про це в ефірі каналу Громадське ТВ заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль."Він (прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, - ред.) буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію вже після виборів, після 15 березня, оскільки це питання досить політизоване. Хоча зараз можна сказати, що підтримати ратифікацію в Сенаті готові 43-44 представника Сенату з 75", - повідомила Зеркаль.Заступник міністра запевняє, що за підрахунками уряду Нідерландів, з 150 депутатів нижньої палати парламенту близько 90 готові підтримати ратифікацію угоди про асоціацію.22 грудня 2016 року в Міністерстві закордонних справ анонсували завершення процедури ратифікації угоди про асоціацію з ЄС в січні 2017 року. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





ЛIГАБiзнесIнформ

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