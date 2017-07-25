USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Глава Держприкордонслужби подав у відставку

25.07.2017 16:05
Віктор Назаренко написав відповідну заяву за станом здоров'я
Глава Держприкордонслужби подав у відставку
Віктор Назаренко (фото - facebook.com/V.O.Nazarenko)
Глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко подав у відставку. Про це LIGA.net повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Можу підтвердити, подав у відставку, за станом здоров'я", - сказав Слободян.

Назаренко очолював Держприкордонслужбу з 23 жовтня 2014 року.

21 липня повідомлялося, що в Адміністрації президента на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю, на якій були присутні Петро Порошенко і Олександр Лукашенко, Назаренко знепритомнів.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
Новости партнеров
гороскоп лошадь
 