Глава Держприкордонслужби подав у відставку
25.07.2017 16:05
Віктор Назаренко написав відповідну заяву за станом здоров'я
Віктор Назаренко (фото - facebook.com/V.O.Nazarenko)
Глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко подав у відставку. Про це LIGA.net повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Можу підтвердити, подав у відставку, за станом здоров'я", - сказав Слободян.
Назаренко очолював Держприкордонслужбу з 23 жовтня 2014 року.
21 липня повідомлялося, що в Адміністрації президента на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю, на якій були присутні Петро Порошенко і Олександр Лукашенко, Назаренко знепритомнів.
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"Можу підтвердити, подав у відставку, за станом здоров'я", - сказав Слободян.
Назаренко очолював Держприкордонслужбу з 23 жовтня 2014 року.
21 липня повідомлялося, що в Адміністрації президента на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю, на якій були присутні Петро Порошенко і Олександр Лукашенко, Назаренко знепритомнів.
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