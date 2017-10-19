Співробітники НАБУ затримали нардепа Розенблата в аеропорту Київ

Депутат Верховної Ради намагався вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн в Німеччину, при собі у Розенблата були золото і діаманти

Співробітники Національного антикорупційного бюро України в аеропорту Київ затримали депутата Верховної Ради Борислава Розенблата . Цю інформцію підтвердив нардеп в





Розенблат повідомив , що повідомив НАБУ про те , що збирається на три дні виїхати з України .



" Особисто повідомив НАБУ про те , що планую на три дні виїхати за межі України , хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти . Адже поки відсутні будь - які заборони на моє пересування . Доклав до заяви копії квитків в обидві сторони " , - зазначив нардеп .









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LB.ua в аеропорту Київ, Розенблат намагався вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн в Німеччину, при собі у нього були золото і діаманти. 11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи

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