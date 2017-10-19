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Співробітники НАБУ затримали нардепа Розенблата в аеропорту Київ

19.10.2017 14:48
Депутат Верховної Ради намагався вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн в Німеччину, при собі у Розенблата були золото і діаманти
Співробітники НАБУ затримали нардепа Розенблата в аеропорту Київ
Борислав Розенблат
Співробітники Національного антикорупційного бюро України в аеропорту Київ затримали депутата Верховної Ради Борислава Розенблата. Цю інформцію підтвердив нардеп в Facebook.

Розенблат повідомив, що повідомив НАБУ про те, що збирається на три дні виїхати з України.

"Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на три дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже поки відсутні будь-які заборони на моє пересування. Доклав до заяви копії квитків в обидві сторони", - зазначив нардеп.


За даними джерела LB.ua в аеропорту Київ, Розенблат намагався вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн в Німеччину, при собі у нього були золото і діаманти.

11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи Розенблата и Максима Полякова депутатської недоторканності, однак не дала згоди на їх затримання і арешт. 18 липня суд зобов'язав Розенблата внести заставу в розмірі 7 млн ​​грн, носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва і Житомира, здати паспорти і утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у його справі.

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24 липня нардеп заявив, що сім'я внесла за нього заставу. 17 серпня суд відмовив Розенблату зняти електронний браслет стеження і носити його до 17 жовтня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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