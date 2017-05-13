Країни G7 об'єднаються в боротьбі з кіберзлочинністю - Reuters

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Також представники країн Великої сімки підкреслюють важливість дієвих заходів для оцінки кібербезпеки на рівні окремих фінансових компаній і на галузевому рівні.





Як уточнює агентство, проект заяви буде відрецензованих перед сьогоднішньою публікацією.





На дводенній зустрічі в Барі міністри фінансів і банкіри G7 обговорюють проблеми, що стоять перед світовою економікою.

Глава Мінфіну Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що заплановані ще до хакерської атаки в п'ятницю дискусії були "на жаль, дуже своєчасними".



