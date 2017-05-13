Країни G7 об'єднаються в боротьбі з кіберзлочинністю - Reuters
13.05.2017 12:48
Заплановані ще до вчорашньої глобальної кібератаки обговорення G7 на тему мережевої безпеки були "дуже своєчасними", відзначили на саміті
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Глави міністерств фінансів Великої сімки сьогодні, 13 травня, заявлять на зустрічі в Італії про об'єднання зусиль в боротьбі зі зростаючою загрозою міжнародних кібератак. Про це з посиланням на чернетку заяви G7 пише агентство Reuters.
Вчора глобальна атака вірусу-здирника WannaCrypt, який блокує доступ до комп'ютера і вимагає за розблокування викуп в розмірі $300 в біткоїнах, вразила десятки тисяч комп'ютерів майже в 100 країнах.
"Ми визнаємо, що кібер-інциденти представляють зростаючу загрозу для наших економік і що необхідні відповідні заходи в масштабах всього економічного сектора", - йдеться в проекті заяви.
Країни G7 закликають до спільного використання загальних ефективних методів для оперативного виявлення будь-якої уразливості в світовій фінансовій системі.
Представники G7 на зустрічі в Італії:
Також представники країн Великої сімки підкреслюють важливість дієвих заходів для оцінки кібербезпеки на рівні окремих фінансових компаній і на галузевому рівні.
Як уточнює агентство, проект заяви буде відрецензованих перед сьогоднішньою публікацією.
На дводенній зустрічі в Барі міністри фінансів і банкіри G7 обговорюють проблеми, що стоять перед світовою економікою. Глава Мінфіну Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що заплановані ще до хакерської атаки в п'ятницю дискусії були "на жаль, дуже своєчасними".
Читайте також: Глава Агентства нацбезпеки США про кібератаки РФ: Потрібно публічно викрити
Вчора глобальна атака вірусу-здирника WannaCrypt, який блокує доступ до комп'ютера і вимагає за розблокування викуп в розмірі $300 в біткоїнах, вразила десятки тисяч комп'ютерів майже в 100 країнах.
"Ми визнаємо, що кібер-інциденти представляють зростаючу загрозу для наших економік і що необхідні відповідні заходи в масштабах всього економічного сектора", - йдеться в проекті заяви.
Країни G7 закликають до спільного використання загальних ефективних методів для оперативного виявлення будь-якої уразливості в світовій фінансовій системі.
Представники G7 на зустрічі в Італії:
Фото: ЕРАЧитайте також: США допоможуть побороти вірус, який атакував комп'ютери по всьому світу
Також представники країн Великої сімки підкреслюють важливість дієвих заходів для оцінки кібербезпеки на рівні окремих фінансових компаній і на галузевому рівні.
Як уточнює агентство, проект заяви буде відрецензованих перед сьогоднішньою публікацією.
На дводенній зустрічі в Барі міністри фінансів і банкіри G7 обговорюють проблеми, що стоять перед світовою економікою. Глава Мінфіну Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що заплановані ще до хакерської атаки в п'ятницю дискусії були "на жаль, дуже своєчасними".
Читайте також: Глава Агентства нацбезпеки США про кібератаки РФ: Потрібно публічно викрити
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