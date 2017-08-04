Туск не впевнений в європейському майбутньому Польщі
04.08.2017 10:48
Дії польського уряду з багатьох питань виглядають суперечливими з точки зору ЄС, застеріг нинішню владу у Варшаві глава Єврокомісії
Дональд Туск (фото - ЕРА)
Європейське майбутнє Польщі - невизначене. Таку думку президент Європейської ради Дональд Тускозвучив перед журналістами після вчорашнього допиту в прокуратурі країни у справі про Смоленську катастрофу 2010 року, пише Reuters.
В останні місяці польська влада вступила в період конфронтації з Брюсселем: ЄС вважає, що уряд країни "закручує гайки" в судовому, природоохоронному та медіа-секторах, Варшава ці звинувачення відкидає. Агентство відзначає, що бажання польських консерваторів розширити свій вплив і владу призвело до кризи у відносинах з Єврокомісією і розпалило найбільший внутрішній політичний конфлікт з дня виходу Польщі з соцтабору.
"Над європейським майбутным Польщі сьогодні навис знак питання. Я розумію емоції поляків, які стурбовані через суди або європейське майбутнэ країни. Є багато тем, де дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору всього ЄС, включаючи, іноді, Будапешт", - сказав Туск.
Туск також розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки лісів Біловезькоъ пущі всупереч рішенню суду ЄС.
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У березні 2017 року Туск закликав країни Євросоюзу об'єднатися і працювати на благо єдиної Європи, заявивши, що або ЄС буде єдиним, або його не буде взагалі.
В останні місяці польська влада вступила в період конфронтації з Брюсселем: ЄС вважає, що уряд країни "закручує гайки" в судовому, природоохоронному та медіа-секторах, Варшава ці звинувачення відкидає. Агентство відзначає, що бажання польських консерваторів розширити свій вплив і владу призвело до кризи у відносинах з Єврокомісією і розпалило найбільший внутрішній політичний конфлікт з дня виходу Польщі з соцтабору.
"Над європейським майбутным Польщі сьогодні навис знак питання. Я розумію емоції поляків, які стурбовані через суди або європейське майбутнэ країни. Є багато тем, де дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору всього ЄС, включаючи, іноді, Будапешт", - сказав Туск.
Туск також розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки лісів Біловезькоъ пущі всупереч рішенню суду ЄС.
Читайте також: Польща про нові санкції США проти РФ: Сподіваємося, будуть ефективнішими
У березні 2017 року Туск закликав країни Євросоюзу об'єднатися і працювати на благо єдиної Європи, заявивши, що або ЄС буде єдиним, або його не буде взагалі.
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