Туск не впевнений в європейському майбутньому Польщі

Європейське майбутнє Польщі - невизначене. Таку думку президент Європейської ради

В останні місяці польська влада вступила в період конфронтації з Брюсселем: ЄС вважає, що уряд країни "закручує гайки" в судовому, природоохоронному та медіа-секторах, Варшава ці звинувачення відкидає.

Агентство відзначає, що бажання польських консерваторів розширити свій вплив і владу призвело до кризи у відносинах з Єврокомісією і розпалило найбільший внутрішній політичний конфлікт з дня виходу Польщі з соцтабору.





"Над європейським майбутным Польщі сьогодні навис знак питання. Я розумію емоції поляків, які стурбовані через суди або європейське майбутнэ країни. Є багато тем, де дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору всього ЄС, включаючи, іноді, Будапешт", -

сказав Туск.





Туск також розкритикував уряд