Володимир Кличко завершує кар'єру: відеозвернення

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі 41-річний українець Володимир Кличко завершує спортивну кар'єру. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в Facebook.

"Я досяг усього як любитель і професіонал і тепер зможу здорово і щасливо будувати кар'єру після кар'єри", - заявив Кличко.

Він зазначив, що його боксерська кар'єра тривала 27 років.

"Я не сподівався, що у мене буде така довга і успішна спортивна кар'єра. Я дякую всім, хто підтримував мене, особливо сім'ю, команду і шанувальників", - зазначив боксер.

Володимир Кличко повідомив про початок нової кар'єри, яку він спланував і паралельно почав кілька років тому. Він висловив надію, що вона буде не менш успішною, ніж його боксерська кар'єра.

Слова Володимира підтвердив і його брат Віталій Кличко в Facebook. "Володя прийняв рішення. Він перегортає сторінку. І пише нову історію...", - зазначив Віталій Кличко.

Водночас генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк у коментарі LIGA.net не зміг повідомити будь-яких подробиць про завершення боксерської кар'єри Володимира Кличка. "Я тільки знаю, що вийшло його відеозвернення, але ніяких подробиць поки не знаю", - уточнив Красюк.

29 квітня 2017 року на стадіоні Уемблі в Лондоні в присутності 90 тисяч глядачів відбувся боксерський поєдинок між екс-чемпіоном Кличком і володарем поясу IBF Джошуа. Ентоні переміг Володимира в 11 раунді технічним нокаутом.

30 квітня Володимир Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою, програного британському боксеру Ентоні Джошуа.

Пізніше повідомлялося, що бій-реванш Кличка і Джошуа може відбутися не раніше жовтня цього року.

Відео: youtube.com/KlitschkoOfficial

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