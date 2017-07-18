ФРН очікує від Росії негайного засудження заяви Захарченка
18.07.2017 14:45
Офіційний Берлін назвав заяву Захарченка "абсолютно неприйнятною"
Фото: ЕРА
Уряд ФРН засудив заяву ватажка бойовиків ДНР Олександра Захарченка і очікує, що те ж саме зробить влада РФ. Про це заявила прес-секретар уряду ФРН, повідомляє DW.
Згідно з повідомленням, офіційний Берлін назвав заяву Захарченка "абсолютно неприйнятноою".
"Захарченко не має легітимного права говорити за цю частину України. Очікуємо, що Росія також негайно засудить цей крок, не поважатиме і не визнає його", - наголошується в заяві.
Берлін вважає мінські переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, зазначила прес-секретар.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченко - заблокувати переговорний процес в Мінську.
Згідно з повідомленням, офіційний Берлін назвав заяву Захарченка "абсолютно неприйнятноою".
"Захарченко не має легітимного права говорити за цю частину України. Очікуємо, що Росія також негайно засудить цей крок, не поважатиме і не визнає його", - наголошується в заяві.
Берлін вважає мінські переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, зазначила прес-секретар.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченко - заблокувати переговорний процес в Мінську.
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