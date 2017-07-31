Держдеп: Репутація кандидатів до складу Верховного суду сумнівна

В американському посольстві радять окремо переглянути особисті справи всіх кандидатів: кажуть, що добропорядність багатьох не підтверджена

Доброчесність багатьох кандидатів в оновлений склад Верховного суду сумнівна. Про це заявили в дипломатичній місії США в Україні в





Twitter відомства. "Кілька сильних кандидатів потрапили до складу Верховного суду, але все ж добропорядність багатьох з них викликає сумніви", - вважають в Держдепартаменті США.



Американські дипломати переконані, що буде правильно, якщо Вища рада правосуддя окремо перегляне особисті справи кожного з кандидатів.







Читайте також: Конкурс до Верховного суду: герої розслідувань - серед переможців За інформацією Центру протидії корупції, 30 з 120 відібраних кандидатів, тобто 25%, мають негативні висновки Громадської ради доброчесності. Дев'ять переможців з сумнівною репутацією потраплять до Касаційного адміністративного суду, вісім - в господарський, сім - в цивільний, шість - в кримінальний.



Конкурс до Верховного суду розпочався 7 листопада 2016 року. Для участі в ньому зареєструвалися

1436 чоловік, 846 подали документи на участь, з яких до конкурсу було допущено 653, з них 625 - до проходження кваліфікаційного оцінювання.



В результаті ВККС провела співбесіди в колегіях з 381 кандидатом.





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