МЗС Німеччини проти методів залякування у відносинах з Росією

Необхідні спільні зусилля Заходу і Росії з контролю за озброєннями - як традиційними, так і ядерними, вважає глава відомства Зігмар Габріель

Володимир Путін і Зігмар Габріель (фото - ЕРА)

ЛIГАБiзнесIнформ

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