МЗС Німеччини проти методів залякування у відносинах з Росією
16.08.2017 11:41
Необхідні спільні зусилля Заходу і Росії з контролю за озброєннями - як традиційними, так і ядерними, вважає глава відомства Зігмар Габріель
Володимир Путін і Зігмар Габріель (фото - ЕРА)
Якщо у відносинах з путінською Росією використовувати тільки методи залякування, це лише посилить напруженість у відносинах Кремля і країн Заходу. Про це міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габрыель пише в статті в газеті Rheinische Post, повідомляє агентство Deutsche Welle.
Окупація Криму та розв'язання війни в Донбасі "підірвали довіру" у відносинах між РФ і Заходом, але, вважає глава МЗС ФРН, не можна діяти з Москвою тільки методами залякування.
"Військові конфлікти в XXI столітті підкотилися ближче до Німеччини. Ухвалені закони суперечать міжнародному праву анексія Криму Росією і ситуація на сході України дуже сильно підірвали довіру. І правильно, що НАТО відреагувала на це... Але якщо ми будемо слідувати виключно логікою залякування, ми будемо сприяти ескалації", - вважає Габріель.
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За його словами, "не можна склавши руки спостерігати", як європейська архітектура безпеки загрожує перетворитися на руїни із застарілих, розірваних договорів.
"Необхідні спільні зусилля з контролю за озброєннями. Це піде на користь як Європі, так і Росії", - вважає глава МЗС Німеччини.
На думку Габріеля, потрібно повернутися до всеосяжного контролю як за звичайними озброєнь, так і ядерними.
"Росія повинна довести, що не порушує свідомо цей договір (про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, - ред.) - особливо на тлі того, що Москва збільшує свій арсенал нестратегічної ядерної зброї в Європі, - наполягає він.
Читайте також: Габріель: Санкції проти РФ потрібно зберігати до виконання Мінська
Окупація Криму та розв'язання війни в Донбасі "підірвали довіру" у відносинах між РФ і Заходом, але, вважає глава МЗС ФРН, не можна діяти з Москвою тільки методами залякування.
"Військові конфлікти в XXI столітті підкотилися ближче до Німеччини. Ухвалені закони суперечать міжнародному праву анексія Криму Росією і ситуація на сході України дуже сильно підірвали довіру. І правильно, що НАТО відреагувала на це... Але якщо ми будемо слідувати виключно логікою залякування, ми будемо сприяти ескалації", - вважає Габріель.
Читайте також: Путін провів вечерю з Габріелем і екс-канцлером Шредером
За його словами, "не можна склавши руки спостерігати", як європейська архітектура безпеки загрожує перетворитися на руїни із застарілих, розірваних договорів.
"Необхідні спільні зусилля з контролю за озброєннями. Це піде на користь як Європі, так і Росії", - вважає глава МЗС Німеччини.
На думку Габріеля, потрібно повернутися до всеосяжного контролю як за звичайними озброєнь, так і ядерними.
"Росія повинна довести, що не порушує свідомо цей договір (про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, - ред.) - особливо на тлі того, що Москва збільшує свій арсенал нестратегічної ядерної зброї в Європі, - наполягає він.
Читайте також: Габріель: Санкції проти РФ потрібно зберігати до виконання Мінська
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