Ліжко за 100 євро: як сильно готелі підвищать ціни до Євробачення

Керуючі київських готелів і хостелів готуються до пісенного конкурсу. Найоптимістичніші підвищили ціни в десять разів. Чи знайдуть вони постояльців?

Пісенний конкурс Євробачення, який відбудеться у Києві в першій половині травня, дозволить власникам готельного бізнесу непогано заробити. Основна маса великих готелів підвищать ціни в середньому на 15-30%. А власники міні-готелів, хостелів та квартир розраховують заробити набагато більше. Більшість з них відмовляються бронювати апартаменти на одну добу і підвищили ціни на проживання в три-десять разів.

Активне бронювання

Близько 83% готельних номерів вже заброньовані до проведення Євробачення, розповів LIGA.net начальник управління туризму Київської адміністрації Антон Тараненко. У перші два тижні травня Київ відвідає близько 5 тис. осіб у складі офіційних делегацій - виконавці, представники Європейської мовної спілки та журналісти. Як правило, вони оселяться в трьох-, чотирьох- і п'ятизіркових готелях. Їх інтереси представляє офіційний партнер - компанія Пілот, яка просить нас надати лояльні ціни, розповідає партнер DEOL Partners і генеральний менеджер готелю 11 Mirrors Марина Римаренко. "Ми вивчаємо їх пропозицію і поки зайняли вичікувальну позицію. Номери на цей період не бронюємо", - говорить вона. На сайті сервісу бронювання Booking.com немає пропозицій щодо продажу номерів у більшості великих київських готелів в першій половині травня. Виняток - п'ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Інша ситуація спостерігається в сегменті хостелів і квартир, пропозицій від яких досить багато. За даними Київської адміністрації, на півфінали та фінальний концерт до Києва приїде близько 15 тис. шанувальників конкурсу. "Постояльці масово квартири не бронюють, але вже активно обдзвонюють", - повідомила LIGA.net Анастасія, яка здає подобово кілька десятків апартаментів у Києві. Пік бронювань буде спостерігатися в квітні. Але вже зараз зрозуміло, що орендувати житло на одну добу буде неможливо. Мінімальний термін, який запропонували кореспонденту LIGA.net, становить три доби. Основна маса власників апартаментів готові здати їх в оренду любителям Євробачення не менше ніж на п'ять днів.

Ціни зростають

Великі готелі підвищать ціни на проживання на 15-30%, повідомив Антон Тараненко. "Деяких готельєрів ми переконали знизити тарифи", - розповідає він. І додає, що Київська адміністрація не має права регулювати ціноутворення готельних операторів. Тому деякі з них підвищують ціни набагато більше. Наприклад, за даними сервісу Booking.com, якщо ніч з 24 по 25 березня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv обійдеться в 7,2 тис. грн, то під час фіналу Євробачення, з 13 травня по 14 травня – 11 тис. грн.

Як показує практика, це не межа. Вартість проживання в двомісному номері Hostel Really Central виросла практично в десять разів - з 390 до 3 тис. грн за ніч. Власник звичайної трикімнатної квартири по вул. Малишка (недалеко від ст.м. Дарниця) в період проведення Євробачення готовий здавати її за 1500 грн, тоді як в звичайний період - 450 грн за добу. Оренда однокімнатної квартири на вул. Шовковичній з хорошим ремонтом подорожчає з 1800 до 2700 грн за добу. Деякі власники київських апартаментів готові озвучувати свої розцінки і бронювати житло тільки наприкінці квітня-початку травня, коли, за їхніми підрахунками, на ринку почнеться ажіотаж. Вони розраховують, що іноземні туристи почнуть знімати житло фактично за будь-які гроші.

Надії на ажіотажний попит можуть не виправдатися, вважає віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал. Як приклад він наводить Євро-2012, на період проведення якого багато власників житла підвищили ціни на проживання в кілька разів. "Фанати відмовилися знімати житло за такими цінами і жили в наметах на Трухановому острові", - розповів він. Жаднуваті власники київського житла залишилися без постояльців. Не виключено, що така ж ситуація буде спостерігатися і в цьому році.

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