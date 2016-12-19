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Лікарні біля Дебальцеве забиті пораненими бойовиками - штаб

19.12.2016 14:33
Бойовики мінімізували свої втрати під Світлодарськом тим, що вели вогонь з житлових кварталів селищ, однак убитих і поранених у них - десятки
Лікарні біля Дебальцеве забиті пораненими бойовиками - штаб
Скріншот з відеозапису
Вчора, 18 грудня, під час відображеної силами АТО атаки на опорні пункти українських військ між Дебальцеве і Світлодарськом ліквідовані і поранені десятки бойовиків окупаційних сил. Про це на брифінгу заявив прес-аташе Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.

"Бій тривав шість годин, ворожа атака захлинулася. Через дві години противник перегрупувався, підтягнув підкріплення і зробив нову спробу наступу, також супроводжувався масованим артобстрілом. Другий бій тривав 3,5 години. Врешті-решт, після 17:00 ворог знову пішов у наступ, залучаючи додаткові сили. По силі вогневого нальоту третя хвиля перевищила дві попередні в п'ять разів", - описав бойове зіткнення полковник.

Як розповів Лисенко, задум противника передбачав проведення масованої артпідготовки, а після цього - атаку і захоплення двох опорних пунктів біля селища Луганське. "Реалізації підступного плану загрожувала послабити щільність нашої оборони щодо прикриття Бахмутського району", - зазначив він.

За даними штабу АТО, українські війська не могли максимально ефективно вести вогонь у відповідь через те, що терористи обстрілювали "опорники", прикриваючись живим щитом - з території житлових кварталів Калинівки, Вуглегірська та Дебальцеве. Проте, у відкритому бою ЗСУ завдали серйозної шкоди окупантам.

"Близько 50 поранених і загиблих окупантів. Госпіталі прифронтових міст Горлівки, Єнакієвого, Вуглегірська та Дебальцеве переповнені бойовиками", - зазначив він.

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Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення. Всього в ході атаки на опорні пункти сил АТО бойовики випустили понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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