Лікарні біля Дебальцеве забиті пораненими бойовиками - штаб
19.12.2016 14:33
Бойовики мінімізували свої втрати під Світлодарськом тим, що вели вогонь з житлових кварталів селищ, однак убитих і поранених у них - десятки
Скріншот з відеозапису
Вчора, 18 грудня, під час відображеної силами АТО атаки на опорні пункти українських військ між Дебальцеве і Світлодарськом ліквідовані і поранені десятки бойовиків окупаційних сил. Про це на брифінгу заявив прес-аташе Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"Бій тривав шість годин, ворожа атака захлинулася. Через дві години противник перегрупувався, підтягнув підкріплення і зробив нову спробу наступу, також супроводжувався масованим артобстрілом. Другий бій тривав 3,5 години. Врешті-решт, після 17:00 ворог знову пішов у наступ, залучаючи додаткові сили. По силі вогневого нальоту третя хвиля перевищила дві попередні в п'ять разів", - описав бойове зіткнення полковник.
Як розповів Лисенко, задум противника передбачав проведення масованої артпідготовки, а після цього - атаку і захоплення двох опорних пунктів біля селища Луганське. "Реалізації підступного плану загрожувала послабити щільність нашої оборони щодо прикриття Бахмутського району", - зазначив він.
За даними штабу АТО, українські війська не могли максимально ефективно вести вогонь у відповідь через те, що терористи обстрілювали "опорники", прикриваючись живим щитом - з території житлових кварталів Калинівки, Вуглегірська та Дебальцеве. Проте, у відкритому бою ЗСУ завдали серйозної шкоди окупантам.
"Близько 50 поранених і загиблих окупантів. Госпіталі прифронтових міст Горлівки, Єнакієвого, Вуглегірська та Дебальцеве переповнені бойовиками", - зазначив він.
Читайте також: Усил АТО важкі втрати з липня, обстріл сотнями мін - штаб
Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення. Всього в ході атаки на опорні пункти сил АТО бойовики випустили понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.
"Бій тривав шість годин, ворожа атака захлинулася. Через дві години противник перегрупувався, підтягнув підкріплення і зробив нову спробу наступу, також супроводжувався масованим артобстрілом. Другий бій тривав 3,5 години. Врешті-решт, після 17:00 ворог знову пішов у наступ, залучаючи додаткові сили. По силі вогневого нальоту третя хвиля перевищила дві попередні в п'ять разів", - описав бойове зіткнення полковник.
Як розповів Лисенко, задум противника передбачав проведення масованої артпідготовки, а після цього - атаку і захоплення двох опорних пунктів біля селища Луганське. "Реалізації підступного плану загрожувала послабити щільність нашої оборони щодо прикриття Бахмутського району", - зазначив він.
За даними штабу АТО, українські війська не могли максимально ефективно вести вогонь у відповідь через те, що терористи обстрілювали "опорники", прикриваючись живим щитом - з території житлових кварталів Калинівки, Вуглегірська та Дебальцеве. Проте, у відкритому бою ЗСУ завдали серйозної шкоди окупантам.
"Близько 50 поранених і загиблих окупантів. Госпіталі прифронтових міст Горлівки, Єнакієвого, Вуглегірська та Дебальцеве переповнені бойовиками", - зазначив він.
Читайте також: Усил АТО важкі втрати з липня, обстріл сотнями мін - штаб
Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення. Всього в ході атаки на опорні пункти сил АТО бойовики випустили понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.
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