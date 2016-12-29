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Бій у Крутій Балці: загинув український військовий - Міноборони

29.12.2016 12:18
Бій тривав близько 30 хвилин, терористи відступили, сказали в Міноборони
Бій у Крутій Балці: загинув український військовий - Міноборони
Фото: EPA
Вчора, 28 грудня, близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка на донецькому напрямку в результаті зіткнення загинув один український військовий. Про це  ЛІГА.net повідомив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік.

"Бій був о 14:50, тривав близько 30 хвилин, в результаті ворог відійшов", - відзначили в прес-службі.

Він не став  ЛІГА.net поки уточнювати подробиці бою.

"Можливо вони з'являться пізніше", - додав Мотузянік.

29 грудня повідомлялося, що на донецькому напрямку з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Луганського, з гранатометів - по Майоську. Зі стрілецької зброї обстріляли позиції поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцеве і Новоселівки Другої.

У ніч на 24 грудня в Донбасі був введений черговий безстроковий режим припинення вогню. Однак терористи не дотримуються домовленості, продовжуючи обстрілювати позиції сил АТО і населені пункти.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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